Crece 25% comercio entre Países Bajos y México en el último año

El comercio entre ambas naciones pasó de $121 millones de dólares en febrero de 2025 a $152 millones de dólares en febrero de 2026

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El comercio entre México y los Países Bajos registró un crecimiento interanual de 25.6% al pasar de $121 millones de dólares en febrero de 2025 a $152 millones de dólares en febrero de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, lo que refleja el fortalecimiento del intercambio comercial entre ambas naciones.

La relación bilateral se caracteriza por un fuerte intercambio de tecnología, manufacturas avanzadas y productos agroalimentarios, consolidando a los Países Bajos como uno de los principales socios comerciales y de inversión de México dentro de la Unión Europea.

Además, el intercambio de mercancías ha mantenido un crecimiento promedio anual de entre 5% y 7% en las últimas décadas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre los principales productos que México exporta al mercado neerlandés destacan teléfonos móviles y dispositivos para redes inalámbricas, autopartes, aguacates, limones sin semilla, cerveza de malta y jugos cítricos congelados, sectores que han impulsado el dinamismo de la balanza comercial.

Por su parte, los Países Bajos exportan principalmente a México maquinaria y equipos mecánicos, reactores nucleares, productos químicos orgánicos, medicamentos, vacunas, productos farmacéuticos, además de quesos maduros y otras preparaciones alimenticias.