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Turismo internacional crece 8.5% en México durante febrero: Inegi

México registró un aumento de 8.5% en turistas en febrero de 2026, impulsado por visitantes fronterizos, aunque el gasto promedio por persona cayó 7.5%

  • 10
  • Abril
    2026

Durante febrero de 2026, México recibió 8.01 millones de visitantes del extranjero, lo que representa un incremento del 8.5% en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Este crecimiento confirma el dinamismo del sector tras la recuperación posterior a la pandemia y refuerza la posición del país como uno de los destinos más atractivos a nivel global.

Turistas fronterizos impulsan el crecimiento

El principal motor de este aumento fue el turismo fronterizo, que registró un alza del 13.4% interanual, al superar los 1.57 millones de visitantes.

En contraste, el número de turistas que ingresaron por vía aérea mostró una ligera caída del 0.5%, al ubicarse en 2.07 millones, lo que refleja cambios en los patrones de movilidad internacional.

Más visitantes, pero menor gasto promedio

Aunque la llegada de turistas aumentó, el impacto económico mostró señales mixtas. El gasto total de los visitantes internacionales alcanzó los $3,268 millones de dólares, apenas un 0.4% más que en febrero del año anterior.

Sin embargo, el gasto promedio por turista registró una caída significativa del 7.5%, al pasar de $440.8 dólares en 2025 a 407.9 dólares en 2026.

Este comportamiento sugiere que, si bien más personas visitan el país, el consumo individual es menor, lo que representa un reto para la industria turística.

México se consolida como potencia turística

Los datos más recientes se suman a una tendencia sostenida al alza. En 2025, México recibió 47.78 millones de turistas internacionales, un crecimiento del 6.1% respecto a 2024.

Además, los ingresos por divisas alcanzaron los $34,991.6 millones de dólares, lo que significó un incremento anual del 6.2%.

Actualmente, México se mantiene como el sexto país más visitado del mundo, según cifras de la Organización Mundial del Turismo, con la meta de escalar al top cinco en los próximos años.

El sector turístico también mostró crecimiento en la economía nacional. El Producto Interno Bruto (PIB) turístico registró un aumento anual de 0.6% en el tercer trimestre de 2025.

Este avance fue impulsado principalmente por el sector de bienes, que creció 1.8%, mientras que los servicios turísticos avanzaron 0.3%.


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