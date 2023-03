Crecimiento se duplicará ante relocalización de empresas

El nearshoring es una oportunidad que México debe aprovechar, sin embargo para atender a más empresas, las condiciones de infraestructura deben mejorar.

Para los industriales de Nuevo León, una de las oportunidades de crecimiento más claras que hoy tiene México es el nearshoring o relocalización de empresas, lo cual debe aprovecharse, sin embargo también deben redoblarse esfuerzos para afrontar desafíos como la falta de demás inversión en infraestructura, la seguridad y la necesidad de talento bien capacitado.

La Caintra consideró que el fenómeno que trae consigo la llegada de Tesla es un ejemplo de lo que viene.

En ese sentido lo que se estima es que se duplique el crecimiento económico ante la llegada de más empresa extranjeras al país y el estado.

“Son números muy grandes que pueden suceder en México, nosotros el año pasado identificamos proyectos por más de $20,000 millones de dólares, y en este año este número se pudiera duplicar, siempre y cuando hagamos las cosas bien”, añadió Máximo Vedoya, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra).

Para ello, lo que se necesita es que todos los sectores trabajen desde su trinchera y brinden las condiciones idóneas para su desarrollo, aseveró

“La agenda de Caintra está en ese sentido, cómo tenemos que trabajar para poder aprovechar al máximo esta ventana de oportunidad que se nos está dando, el mundo cambió, el mundo se dio cuenta de que tener las cadenas de valor todas concentradas en un país o en una región es algo que no era sustentable, y ahora el mundo es donde se ve que el regionalizar estas cadenas de valor le puede traer a México oportunidades muy grandes”, aseveró.

En el tema energético reiteró la necesidad de invertir en temas transmisión y distribución.

Descarta “pirateo” de talento con Tesla

Vedoya también consideró que el arribo de Tesla será un buen impulsor para la creación de salarios y puestos más competitivos y en donde la gente deberá aprovechar mejores oportunidades laborales

No obstante descartó que esto vaya a generar un “pirateo” de talento entre las empresas del estado o alrededor.

“Cuando llegó Kia no me acuerdo de mucho pirateo, pero bueno, yo no lo llamaría pirateo, que la gente tenga mejores oportunidades es muy bueno.

La gente se va porque tiene mejor oportunidad, y es algo positivo, que pueda acceder a empleos mejores y de mayor salario y más estables. Que vengan industrias es una gran noticia y lo que tenemos que hacer es trabajar en que la gente esté más capacitada y pueda acceder a estos empleos”, expresó

Qué bueno que se venga más inversión y que vengan más empresas de la calidad de la inversión de Tesla, eso es algo importantísimo; el talento existe, el talento está en nosotros, ya nos hemos reunido con el gobernador, con Martha Delgado(de la Secretaría de Relaciones Exteriores), con todas las Secretarías encargadas, puntualizó

“Esto es un trabajo en común, trabajar juntos para ver como generamos más talento que exista en México, para que más empresas puedan venir y que para todos podemos tener estas oportunidades de nearshoring, lo cual es muy bueno que siga pasando y que bueno que va a haber más empleos”, subrayó.