¿Cuál crisis? En México sí se invierte en la bolsa

El Índice de Precios y Cotizaciones(IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia trimestral de 11.23%, avanzando 2.17% en marzo.

En México hay confianza para invertir en bolsa, y es que durante el primer trimestre del año, el mercado de capitales registró ganancias para la mayoría de los índices, impulsado por la expectativa de una postura monetaria menos restrictiva en Estados Unidos debido a la inflación que muestra una gradual tendencia a la baja.

El Índice de Precios y Cotizaciones(IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia trimestral de 11.23%, avanzando 2.17% en marzo.

Al interior del IPC, las emisoras con mayores ganancias fueron: Volaris con 36.11%, Qualitas con 34.18%, Grupo Aeroportuario del Centro con 34.12%, Grupo Aeroportuario del Pacífico con 25.60%, Cemex con 25.51% y Grupo México con 24.73%.

Aunque en el año el IPC se ha movido a la par del mercado de capitales estadounidense, en México los indicadores de crecimiento económico han sido mejores a lo esperado, fortaleciendo la expectativa de crecimiento económico del 1.7% en 2023, lo que da respaldo al desempeño del mercado de capitales desde un enfoque fundamental.

En marzo, la incertidumbre sobre la estabilidad del sistema bancario de Estados Unidos y Europa ocasionó pérdidas temporales en el mercado de capitales.

No obstante, esas pérdidas se han desvanecido para los principales índices, debido a que la Reserva Federal ha enviado la señal de que podrían estar cerca de concluir el ciclo de incrementos a la tasa de interés.

Hacia el cierre del trimestre, varios oficiales de la Fed han mencionado que el desorden bancario que inició el 9 de marzo probablemente ocasione una desaceleración en el crecimiento del crédito.

Lo anterior podría reducir la necesidad de seguir subiendo la tasa de interés para hacer que la inflación regrese al objetivo del 2%., explicaron analistas.

En el primer trimestre, las ganancias en el mercado de capitales también se concentraron en empresas del sector tecnológico, debido a las expectativas de crecimiento del sector en contraste con otros sectores cuyo desempeño es a la par de los ciclos económicos.

Así, el Nasdaq cerró con una ganancia trimestral de 16.77%, mientras que el S&P 500 avanzó 7.03% y el Dow Jones solo avanzó 0.38% en el trimestre.

Al interior del S&P 500, el índice que sigue a empresas del sector de tecnologías de información registró una ganancia trimestral de 21.49 por ciento.

Por su parte, el índice del S&P 500 que sigue a empresas del sector financiero acumuló una caída trimestral de 6.05%, registrando solamente en marzo una caída de 9.74 por ciento.

Cabe recordar que, debido a la incertidumbre sobre la estabilidad del sistema bancario de Estados Unidos, los bancos regionales fueron los más afectados, en particular aquellos con una mayor proporción de depósitos no asegurados y, por lo tanto, vulnerables a corridas bancarias.

En marzo, las acciones de First Republic Bank, que mantenía el 67% de sus depósitos no asegurados, perdieron 88.63%, acumulando una caída de 88.52% en el primer trimestre. En Europa la caída de Credit Suisse también ocasionó pérdidas en los principales índices. Debido a que los mercados europeos no reflejaron el impulso de emisoras del sector tecnológico como en Estados Unidos, la recuperación ha sido parcial. Stoxx Europe 600 cerró el primer trimestre con una ganancia de 7.75%, pero en marzo registró una caída de 0.71%. Por su parte, el DAX de Alemania avanzó 12.25% en el trimestre, pero solo 1.72% en marzo. El FTSE 100 de Londres cerró con una ganancia trimestral de 2.42%, pero perdiendo 3.10% en marzo.