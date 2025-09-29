Cerrar X
Derrama económica del turismo en México crecerá 2.4% en 2025

Reconocen, sin embargo, que México retrocedería una posición en el top 10 de los países más atractivos para el turismo internacional; pasaría del lugar 7 al 8

En 2024, el turismo tuvo un impacto de $274,400 millones de dólares en la economía, pero las proyecciones para 2025 ahora son mejores.

Y es que, de acuerdo con el World Travel and Tourism Council, lo que se proyecta es que crecerá 2.4% y llegará a $281,000 millones de dólares.

A pesar de este crecimiento, México retrocedería un lugar en la tabla que clasifica a los países por el impacto del sector turismo.

Del número 7 del 2024 pasaríamos al número 8, y seríamos superados por España, que tendría un crecimiento de 4.8% en este renglón en el 2025 y llegaría a una derrama equivalente a $283,000 millones de dólares.

En la parte alta de la tabla se encuentran Estados Unidos y China. El primero con un impacto de 2.5 billones de dólares. China pasaría de 1.6 a 1.9 billones de dólares, con un crecimiento de 16%, el mayor entre las 10 mayores potencias turísticas del mundo.

En el caso de México, la mayor fortaleza de su sector turismo está en los visitantes domésticos que generaron una derrama equivalente a $206,000 millones de dólares en 2024. Esta cifra solo es superada por otros cuatro países: Gran Bretaña, Alemania, China y Estados Unidos.


