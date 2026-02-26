México crece 6% en turismo y supera a EUA y Europa: Gobierno

La titular de la Secretaría de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México cerró 2025 con un crecimiento turístico del 6%, por encima del promedio mundial y del continente americano.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que el país recibió 47.8 millones de turistas internacionales y 98.2 millones de visitantes en total, lo que representa un incremento de 13.6%.

“México refleja un crecimiento por arriba del continente americano y también del promedio mundial”, señaló Rodríguez.

Rodríguez indicó que el sector ya superó los niveles previos a la pandemia tomando como referencia 2019. Mientras mercados como Canadá y Estados Unidos aún no alcanzan esas cifras, México registró un aumento del 6.1%.

Entre los principales mercados emisores destacaron Canadá, China, Corea del Sur, Argentina, España e Italia, este último con un crecimiento de 13.7%.

“La llegada de turistas muestra que no sólo recuperamos el equilibrio, sino que ya lo rebasamos”, afirmó.

Derrama económica y cruceros en cifras históricas

La derrama económica superó los $34 mil 990 millones de dólares, con un alza de 6.2%, además la llegada de cruceristas alcanzó 11.4 millones de pasajeros, un incremento de 12.6%.

El gasto de visitantes en puertos también creció casi 14%, superando los $966 millones de dólares.

En el turismo interno, 109.3 millones de mexicanos viajaron por el país, mientras la ocupación hotelera promedio se mantuvo por arriba del 58%.

Conectividad y Tren Maya impulsan el sector

La funcionaria destacó el aumento de la conectividad aérea con 32 nuevas rutas nacionales y 22 internacionales anunciadas este año, incluyendo conexiones entre Ciudad de México y Barcelona, así como Monterrey con París y Madrid.

El proyecto ferroviario Tren Maya registró un crecimiento del 141% en turismo internacional, con 97 mil visitantes extranjeros.

“Hoy cualquier turista puede comprar su boleto digital y planear su viaje hasta con dos años de anticipación”, dijo.

Meta: quinto país más visitado

Rodríguez explicó que para que México alcance la meta de convertirse en el quinto país más visitado del mundo en 2030 será necesario sumar al menos tres millones de turistas adicionales cada año.

La estrategia incluye promoción cultural, ferias internacionales, nuevas inversiones hoteleras y eventos como el Tianguis Turístico de México, que este año tendrá un enfoque internacional.

“México es un mosaico de cultura, naturaleza y hospitalidad. Somos potencia turística por lo que tenemos y por cómo recibimos al mundo”, concluyó.

