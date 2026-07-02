En contraste, el empleo en el sector del ocio y la hostelería rompió su racha de aumentos en junio, cuando disminuyó en 61,000 puestos

Inicio / Finanzas / Desempleo en EUA disminuye hasta 4.2% durante junio 2026

La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima hasta el 4.2% durante este mes de junio, debido a la creación de 57,000 empleos.

Según lo publicado por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), la generación de empleos no alcanzó la cifra estimada, debido a que especialistas estimaban que se llegaría a los 110,000 puestos de trabajo.

De acuerdo con las cifras de empleo de abril y mayo, fueron revisadas a la baja, con una reducción conjunta de 74,000 puestos con respecto a los informes iniciales.

En total, el número de desempleados en junio se situó en unos 7.1 millones, una caída con respecto a los 7.3 millones del mes anterior.

Adolescentes y afroamericanos como los más afectados por desempleo

Los adolescentes (14.6%) y los afroamericanos (6.6%) se mantienen como los más afectados por el desempleo. La tasa de desocupación aumentó para los hispanos (5.2%) y los asiáticos (3.9%) y disminuyó ligeramente entre las mujeres adultas (3.7%).

El empleo en los servicios profesionales y empresariales continuó su tendencia al alza, con un aumento de 36,000 puestos, mientras que la asistencia social añadió 25,000 plazas, principalmente en servicios individuales y familiares.

En contraste, el empleo en el sector del ocio y la hostelería rompió su racha de aumentos en junio, cuando disminuyó en 61,000 puestos, lo que refleja una menor contratación estacional de lo habitual, según el BLS.

Durante el sexto mes de 2026, el empleo mostró pocos o ningún cambio en otras industrias importantes como la minería, la explotación de canteras y la extracción de petróleo y gas.