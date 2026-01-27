Podcast
Finanzas

Cierra tasa de desempleo en 2.4%, la más baja desde marzo de 2025

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló que la población ocupada en el sector terciario, es decir, el comercio y los servicios, avanzó un 1.92%

  • 27
  • Enero
    2026

La tasa de desempleo en México cerró el 2025 en 2.4% de la Población Económicamente Activa (PEA), reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Ese nivel es similar al registrado en 2024; sin embargo, destaca por ser el más bajo desde marzo de 2025, cuando se ubicó en 2.2 % de la PEA en el país.

Se informó que en diciembre de 2025, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 59.1%, ligeramente inferior al 59.3% registrado en diciembre de 2024.

En el reporte, además, se indica que, por tipo de actividad económica, la población ocupada en el sector primario, es decir, la agricultura y ganadería, se registró un crecimiento anual de 8.52% en el periodo.

Dentro del sector terciario, que abarca comercio y servicios, la población ocupada creció un 1.92% respecto al mismo mes del año anterior.

Al interior de este sector, destaca que únicamente los rubros de restaurantes y servicios de alojamiento, así como el comercio, registraron crecimientos de 7.77% y 7.38%, respectivamente. 

finanzas-empleo.jpeg

En contraste, se observaron contracciones en servicios sociales de 5.90%, gobierno y organismos internacionales de 2.37%, transportes y comunicaciones con 1.51%, servicios diversos con 0.57% y servicios profesionales, financieros y corporativos con un 0.52%.

En ese contexto fue que la tasa de desocupación se colocó en 2.4%, lo que refleja estabilidad en el indicador de desempleo. 

Al respecto, analistas refieren que de acuerdo con la ENOE de diciembre de 2025, la población ocupada aumentó en 537,000 personas respecto al mes anterior, situándose en 60.38 millones de personas.

Mientras que la población desocupada (o desempleada) disminuyó en 160,000 personas, con un total de 1.48 millones de personas desempleadas. 

Esto ocasionó que la PEA creciera en 377,000 personas, para alcanzar un total de 61.86 millones de personas. 

finanzas-empleo.jpeg

De igual manera, señalaron que, viéndolo desde otra perspectiva, de cara a 2026, se observa que el mercado laboral en México seguirá atrapado en un ciclo de baja eficiencia si la tendencia de informalización no se revierte. 

“Bajo este escenario, la economía continuará requiriendo inversiones de capital cada vez más costosas para generar valor, lo que ocasiona una desaceleración en el crecimiento debido a que el empleo formal es más productivo y genera una mayor contribución per cápita al PIB". 

"Este retroceso estructural representa un desafío mayúsculo: no solo compromete el bienestar de los trabajadores al anclarlos en actividades de baja remuneración, sino que erosiona sistemáticamente la base recaudatoria del estado y pone en riesgo la capacidad de crecimiento de largo plazo”, explicó Grupo Financiero Base en un reporte.


