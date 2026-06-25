Las personas subocupadas se situaron en 4.2 millones, el 7% de la población ocupada, un índice menor a lo registrado en 2025

Inicio / Finanzas / Tasa de desempleo en México se sitúa en 2.8% en mayo 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este jueves que la tasa de desempleo alcanzó el 2.8% de la Población Económicamente Activa (PEA) en México.

En comparación con el 2025, este índice se muestra superior con un 0.3%, debido a que la población desocupada alcanzó 1.7 millones de personas, lo que señala que este indicador aumentó en 22,000 personas.

El quinto mes del 2026 llegó a 62.1 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.1 % y una población activa mayor en 460,000 personas a la de mayo de 2025.

De la PEA, 60.4 millones de personas estuvieron ocupadas durante mayo, 438,000 más que en el mismo mes de un año antes, precisó el organismo.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, se situaron en 4.2 millones, el 7% de la población ocupada, un porcentaje inferior al 7.1 registrado en el mismo periodo de 2025.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44.4%. En tanto, los trabajadores informales en abril totalizaron 33.4 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en el 55.2%.

Esta es la distribución de la población ocupada por sector económico