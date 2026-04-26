México suma empleos en marzo y reduce tasa de desempleo

Al mercado laboral en el país le fue bien durante marzo de este año, al sumar más personas a la actividad productiva y bajar la tasa de desempleo comparado con un mes atrás.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes a marzo de 2026, con ello se mostraron señales positivas.

A detalle dijo que la población con trabajo alcanzó los 60.2 millones de personas, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, lo que representó un incremento anual de 422,000 ocupados

En cuanto al desempleo, la tasa se ubicó en 2.4%, con una reducción frente al mes previo que fue de 2.6% y manteniéndose en niveles bajos en comparación histórica.

Mejora la calidad del empleo y baja subocupación

Por su parte, el indicador de subocupación descendió a 6.7%, reflejando una mejoría mensual en la calidad de las oportunidades laborales disponibles.

Aunado a ello, se observó que el sector servicios continuó siendo un motor importante para la generación de empleo. Durante el periodo analizado, este rubro reportó un aumento mensual de 240,000 personas ocupadas, con especial impulso en actividades como restaurantes, servicios profesionales y otros servicios.

Generación de empleo mantiene tendencia positiva

Cabe mencionar que desde enero de 2019, se han generado 6.9 millones de puestos de trabajo en el país.

De este total, el 58% corresponde al sector formal, lo que equivale a aproximadamente 4 millones.

Estos resultados reflejan el dinamismo de la economía mexicana, así como su capacidad para sostener y ampliar las oportunidades laborales, señalaron expertos.

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