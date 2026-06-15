Desploma 4% precio del petróleo acuerdo entre EUA e Irán

Los mercados energéticos reaccionaron con fuerza tras el anuncio de un acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán este domingo, provocando una caída superior al 4% en los precios internacionales del petróleo.

La noticia redujo los temores sobre interrupciones en el suministro global de crudo y abrió la puerta a una mayor estabilidad en una de las regiones más estratégicas para la energía mundial.

El pacto contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, paso marítimo por donde circula una parte significativa del petróleo comercializado en el mundo.

Tras conocerse el acuerdo, el barril de Brent descendió 4.02% hasta los $83.82 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cayó 4.63% y se ubicó en $80.95 dólares por barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el avance diplomático y afirmó mediante redes sociales: “que fluya el petróleo”, al confirmar la reapertura de la ruta marítima y el levantamiento del bloqueo naval.

Por otro lado también se observó que el dólar se debilita y esto se debe a que el acuerdo implica que se reabrirá el estrecho de Ormuz, con lo que la oferta petrolera de normalizará eventualmente.

“Hay un nivel técnico importante en $17.16 pesos por dólar, que es tomado como referencia para la compra anticipada de dólares y toma de coberturas cambiarias. Si el tipo de cambio logra perforar dicho nivel, se dirigirá al mínimo del año de $17.08 pesos”, señaló Grupo Financiero Base.

Si la guerra realmente termina y se reabre el estrecho de Ormuz, el tipo de cambio podría cotizar este año debajo de $17 pesos por dólar, apuntó.

Además, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de 100 días de conflicto comenzó a reflejarse de inmediato en los mercados financieros de Asia, donde las principales bolsas registraron importantes ganancias al inicio de la jornada de este lunes (tiempo local).

Los inversionistas reaccionaron con optimismo a la noticia, impulsando los índices bursátiles de la región.En China, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái avanzó 0.6 %, hasta ubicarse en 4,055.87 puntos.

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