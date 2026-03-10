Podcast
Finanzas

Wall Street cierra mixto mientras petróleo se desploma

Previo a esto, el presidente Donald Trump advirtió que ante cualquier intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz sería respondido 'veinte veces más fuerte'

  • 10
  • Marzo
    2026

Wall Street cerró mixto este martes con leves fluctuaciones mientras el petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó casi 12%.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.07% hasta 47,406 unidades
  • S&P 500: baja 0.21% hasta 6,781 unidades
  • Nasdaq: sube 0.01% hasta 22,697 unidades

La Bolsa de Nueva York cerró tras una jornada de múltiples movimientos, marcada por la caída del precio del crudo y con los inversionistas enfocados sobre el conflicto en Medio Oriente.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes 11.94%, hasta los $83,45 dólares el barril después de que la Armada de Estados Unidos desmintiera que haya escoltado a ningún petrolero a través del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán y por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial.

Anteriormente, el presidente Donald Trump advirtió que ante cualquier intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz sería respondido "veinte veces más fuerte", por lo que las acciones anteriores se efectuaron en un intento de disuadir ataques iraníes a la navegación.

En el plano corporativo, destacaron hoy las tecnológicas Micron e Intel, que cerraron con una subida del 3.54% y el 2.63%, respectivamente.

En otros mercados, el oro, activo refugio en momentos de incertidumbre, subió un 2%, hasta los 5,205 dólares la onza, y la plata un 4.78%, hasta los $88.57 dólares. 


