Finanzas

Wall Street abre en rojo mientras Disney se desploma más del 8%

La principal empresa del entretenimiento veía como sus acciones caían, en una jornada que provocó una mayor cautela entre los inversionistas

  • 13
  • Noviembre
    2025

Wall Street abrió este jueves en rojo, mientras su principal indicador perdía un 0.20% en una jornada en la Disney veía cómo sus acciones caían más de un 8%.

S&P 500 retrocedía un 0.77 %, mientras que el tecnológico Nasdaq cedía un 1.31 %. Los inversionistas están aprovechando el día para diversificar títulos, lo que podría significar una mayor cautela para evitar riesgos, según analistas.

De acuerdo con un estratega de mercado, estas acciones también participan en el repunte, debido a los tipos de interés que provocan un mayor rendimiento en el sector.

"Lo más importante es que el mercado se está diversificando más allá del crecimiento y la tecnología, incluyendo sectores como el industrial, el financiero y el sanitario. Las acciones de pequeña capitalización también participan en este repunte, ya que los bajos tipos de interés a corto plazo presagian un mejor rendimiento en este sector" señaló la especialista.

El petróleo intermedio de Texas sumaba un 0.87 %, hasta $59 dólares el barril, tras cerrar ayer con una bajada del 4.18 % situándose en $58.49 dólares por barril. 


Comentarios

Etiquetas:
