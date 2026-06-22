Destaca México en top five de países con alimentos más caros

Se ubica por debajo de economías con mayores tensiones como Turquía, que reporta un nivel muy superior de 34.5%, y Colombia, que registró 6.7%

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México se colocó entre los cinco países con mayor inflación alimentaria dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al registrar un aumento anual de 6.4% en abril de 2026.

La cifra supera ampliamente el promedio del organismo de 4%, y que confirma que la presión sobre la canasta básica sigue lejos de ceder en varias economías emergentes y desarrolladas.

De acuerdo con el informe Consumer Prices OCDE– April 2026, el país se ubica en la cuarta posición del ranking, solo por debajo de economías con mayores tensiones como Colombia, que registró 6.7%, y muy cerca de Noruega, con 6.6 por ciento.

El reporte detalla que la inflación alimentaria promedio del organismo subió a 4% en abril, un incremento respecto al 3.6% previo, en un contexto donde el alza de costos energéticos y presiones en cadenas de suministro han seguido influyendo en los precios.

Aun así, la dispersión entre países es amplia, con casos extremos como Turquía, que alcanzó 34.5 por ciento.

En contraste, economías como Estados Unidos, con 2.9%; Japón, con 4%; e Islandia, con 4.9%; muestran incrementos más moderados, lo que evidencia una brecha significativa en el impacto del costo de los alimentos entre miembros de la OCDE.

Esta diferencia refuerza la idea de que la inflación alimentaria sigue siendo un fenómeno desigual y altamente dependiente de factores internos en cada país.

En el caso mexicano, se observa que el 6.4% confirma que los alimentos continúan siendo uno de los componentes más sensibles del índice de precios, afectando directamente el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en productos de consumo básico.

Cabe mencionar que el mes pasado El Horizonte publicó que la inflación alimentaria en México ya superaba el 8% anual y duplicaba la inflación general del país, que rondaba el 4%, encendiendo alertas por el impacto directo al bolsillo de las familias.

De acuerdo con un estudio realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el mes pasado el precio promedio de la canasta básica alimentaria alcanzó los $2,121 pesos en mayo.

El análisis reveló que los productos con mayores incrementos al cierre de mayo fueron el chile poblano, con un alza de 15.47%, al pasar de $71.38 a $82.42 pesos; la papa, con 13.22%, de $38.09 a $43.13 pesos; la sal de mesa, con 6.42%, de $23.38 a $24.88 pesos; la pasta para sopa, con 4.15%, de $12.06 a $12.56 pesos; y el papel higiénico, con 3.14%, de $32.84 a $33.88 pesos.

Otros gastos…¿Cuánto se necesita?

El costo de la canasta básica y de los servicios en México volvió a incrementarse durante abril de 2026, afectando directamente el poder adquisitivo de millones de familias.

De acuerdo con datos del Inegi, una persona que vive en una zona urbana necesitó al menos $4,954 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, transporte, educación y otros servicios esenciales.

El aumento representó un crecimiento anual de 5.7%, cifra superior a la inflación general reportada en el mismo periodo, que se ubicó en 4.4 por ciento.

En el ámbito rural, las personas necesitaron $3,572 pesos mensuales para acceder a productos y servicios básicos. Sin embargo, el incremento anual fue aún mayor que en las ciudades, al registrar un alza de 6.3 por ciento.