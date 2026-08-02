Dólar de EUA se debilita bruscamente ante el yen japonés

El dólar cayó 1% a 156.34 yenes luego de que EU y Japón confirmaran una intervención conjunta para contener la volatilidad cambiaria

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El dólar estadounidense se debilitó con fuerza frente al yen japonés este lunes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, confirmaran que ambos países intervinieron en los mercados cambiarios para contener la volatilidad.

Antes de finalizar la semana pasada, el dólar se cotizaba por encima de los 163 yenes, cerca de los niveles más altos registrados en casi cuatro décadas. Sin embargo, tras las señales de una posible intervención de las autoridades, la moneda estadounidense cayó por debajo de los 160 yenes.

A primera hora del lunes, después de confirmarse oficialmente la operación, el dólar retrocedió alrededor de 1%, hasta ubicarse en 156.34 yenes. Se trata de un movimiento significativo para el mercado cambiario.

La prolongada debilidad del yen frente al dólar se ha convertido en una fuente de preocupación para Tokio. Debido a que Japón depende en gran medida de las importaciones para cubrir sus necesidades, una moneda más débil encarece los productos provenientes del extranjero y contribuye a mantener elevada la inflación.

Los intentos realizados previamente durante este año para fortalecer el yen frente al dólar habían tenido un efecto limitado sobre el tipo de cambio, lo que incrementó la presión sobre las autoridades japonesas para intervenir.

La semana pasada ya se había especulado que Estados Unidos había intervenido para respaldar a Japón. Cuestionado el domingo sobre la razón por la que Washington estaba ayudando a Tokio, Trump destacó la relación entre ambos países.

“Tenemos una buena relación con Japón. Somos muy fuertes —muy, muy fuertes financieramente— y ellos tienen un yen debilitado, y querían un poco de ayuda, y siempre estamos ahí para apoyar a Japón”, declaró el mandatario.

Trump aseguró además que Estados Unidos obtuvo un “beneficio financiero” de la intervención, a la que calificó como una “señal de amistad”, y sostuvo que la medida también favorece a la economía mundial.

En Tokio, la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, confirmó mediante un comunicado que el Ministerio de Finanzas de Japón compró yenes en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La intervención se produjo después de un acuerdo conjunto alcanzado el año pasado y tuvo como objetivo, según Katayama, contrarrestar la volatilidad excesiva y los movimientos desordenados del yen japonés registrados durante los últimos meses.

La funcionaria también advirtió que Japón no dudará en volver a intervenir si considera necesario actuar para estabilizar el mercado cambiario, dejando abierta la posibilidad de nuevas operaciones para respaldar al yen.