Lleva Trump al dólar ‘de bajada’ en su primer año

Donald Trump se perfila como uno de los presidentes de Estados Unidos que más ha llevado al dólar a debilitarse frente al peso mexicano.

Y es que, en los poco más de 370 días de su segundo mandato, el dólar ya registra una depreciación de 11.65 por ciento.

Coincidentemente, en los primeros 374 días de su primer mandato, el dólar se debilitó 11.71%, según muestra un reporte de Grupo Financiero Base.

Con ello, se coloca como el presidente en donde, durante su primer año de gobierno, el dólar registró los peores desempeños frente al peso mexicano, considerando datos de 1990 a la fecha.

Según se observa, en su primer año, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llevó al dólar a registrar un descalabro de -6.87 por ciento.

Otro caso es el de George Bush, quien durante 1990, tras un primer año al frente de la Casa Blanca, impulsó una caída de -4.04% para el billete verde.

Así como hay mandatarios que han llevado al dólar a tener desempeños negativos, hay otros con los que la divisa se mantuvo en la senda positiva.

El que ha logrado mejores números es Bill Clinton, en el primer año de su mandato, en 1998, cuando el dólar se apreció casi 10 por ciento.

Incluso Joe Biden también reporta cifras positivas, ya que en su primer año de gobierno, en 2022, la divisa estadounidense reportó una ganancia de 7.48 por ciento.

Por mencionar algunos valores de lo que ha ocurrido durante este primer año de gobierno de Donald Trump, puede observarse que, mientras en enero de 2025 el tipo de cambio cotizaba en $21.21 pesos, para enero de 2026 ese valor cayó a $17.22 pesos por dólar.

Expertos consultados por El Horizonte destacan que durante 2025 el peso mexicano mostró un fortalecimiento significativo, cerrando el año como uno de sus mejores ejercicios frente al dólar.

Coinciden en que el dólar se ha debilitado durante el gobierno de Trump principalmente para impulsar las exportaciones estadounidenses, reducir el déficit comercial y fomentar la manufactura doméstica.

Además, coinciden en que las políticas arancelarias, las presiones para reducir las tasas de interés y la incertidumbre económica general han influido en esta tendencia.

Los factores clave incluyen que, a través de un dólar débil, se busca que los productos de Estados Unidos sean más baratos y competitivos en el extranjero, elevando las exportaciones.

No obstante, las amenazas y la aplicación de aranceles generaron incertidumbre, influyendo en el valor de la divisa a lo largo del año.

Desempeño del dólar en los primeros 374 días de cada administración

George H.W. Bush (1990) -4.04%

Bill Clinton (1994) 4.54%

Bill Clinton (1998) 9.86%

George W. Bush (2002) 8.47%

George W. Bush (2006) 6.96%

Barack Obama (2010) -6.87%

Barack Obama (2014) 0.59%

Donald Trump (2018) -11.71%

Joe Biden (2022) 7.48%

Donald Trump (2026) -11.65%



Fuente: Grupo Financiero BASE con información de Bloomberg

Datos relevantes del primer año de Trump

Fecha Tipo de Cambio

31 de enero, 2025 $21.21

05 de agosto, 2025 $18.88

31 de diciembre, 2025 $17.95

01 de enero, 2026 $18.00

23 de enero, 2026 $17.36

29 de enero, 2026 $17.22

Fuente: Investing

