‘Pega’ dólar barato a valor de remesas que llegan a NL

Las remesas se encuentran en números rojos y uno de los estados más afectados es Nuevo León, debido a que su poder de compra ha caído casi un 12% ante un dólar barato y que pierde terreno frente al peso mexicano.

Según se observa, durante el periodo de enero a septiembre del 2025, las remesas en pesos reales de varios estados registran fuertes caídas.

Eso se ha agravado debido a la apreciación del peso mexicano frente al dólar, además de que continúa cayendo el número de operaciones de remesas, reduciendo el número de familias que las reciben en diversas partes del país.

Los números muestran que la cotización del tipo de cambio entre el peso y el dólar se coloca debajo de $19.00 pesos desde finales de junio de este año.

En específico, el ranking muestra que los estados en los que el poder de compra de las remesas cayó con mayor fuerza son Ciudad de México con 19.18%, Sinaloa con 16.66%, Estado de México con 16.89%, Nuevo León con 11.47%, Sonora con 10.86%, Quintana Roo con 9.01%, Tabasco con 8.21%, Coahuila con una caída de 6.29%, Colima con 5.92% y Chihuahua con 4.86 por ciento.

En conjunto, los primeros seis estados de ese listado explican el 16.82% de las remesas en dólares que entraron al país en los primeros nueve meses del año.

Es importante señalar que solamente en dos estados el poder adquisitivo de las remesas mostró un crecimiento anual superior al 10%, explicó en un reporte Grupo Financiero Base.

Destacan los estados de Baja California con 29.30%, Guerrero con 10.01% y Campeche con 9.46%.

Cabe notar que la mayoría de los estados muestran caídas de las remesas en dólares, siendo los únicos que registran un crecimiento anual por encima del 2% anual Baja California con 23.21%, Guerrero con 4.15% y Campeche con 3.76 por ciento.

Expertos señalaron que, aunque el flujo de remesas que ingresan al país acumula seis meses consecutivos a la baja, existen entidades donde el envío de dinero desde el extranjero continúa al alza.

En un análisis, BBVA México refiere que estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y Morelos registraron crecimiento en estos recursos, impulsados por comunidades migrantes más jóvenes y menos afectadas por las actuales políticas migratorias en Estados Unidos.

“Esto posiblemente se explica porque son estados con historias migratorias más recientes y con diásporas más jóvenes”, dijo la institución.

BBVA estima que al cierre de 2025, el ingreso total de remesas a México alcanzará $61,000 millones de dólares, lo que implicará la primera contracción anual en 13 años, afectando especialmente a los hogares que dependen de estas transferencias como principal fuente de ingreso.

El estudio destaca además que las remesas fueron clave para reducir la pobreza en el país, con lo cual, durante 2024, estos recursos contribuyeron a que 1 millón 092,000 personas no cayeran en pobreza multidimensional.

Efecto Trump

Las remesas son blanco de las políticas estadounidenses del presidente Donald Trump y su debilidad es tal que ya ligaron seis meses de caídas anuales consecutivas.

Para muestra es que registraron una disminución de 2.69% en septiembre, al ubicarse en $5,214.20 millones de dólares, según cifras del Banco de México (Banxico).

Con esto, las remesas sumaron seis meses consecutivos de cifras a la baja a tasa anual, algo que no ocurría desde el periodo entre julio y diciembre del 2012.

Previo al 2012, el único periodo con más retrocesos a tasa anual consecutivas ocurrió entre noviembre del 2008 y abril del 2010, cuando las remesas cayeron durante 18 meses seguidos debido al impacto de la Gran Recesión en Estados Unidos.

Además, en los primeros nueve meses del año, las remesas sumaron $45,681 millones de dólares, acumulando una caída de 5.54% respecto al mismo periodo del 2024, siendo la primera caída anual para un periodo similar desde 2013, cuando disminuyeron -2.80%, y la mayor para un periodo igual desde 2009, con una disminución de -12.95 por ciento.

Analistas explicaron que la razón de la debilidad de las remesas a tasa anual se puede deducir principalmente con los datos del número de operaciones.

De hecho, en septiembre se registraron 13.154 millones de operaciones de remesas, mostrando una caída anual de 4.69%, retrocediendo por sexta ocasión consecutiva.

