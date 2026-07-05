El pasado 1 de julio, cuando se anunciaron revisiones anuales cada año hasta el 2036, el tipo de cambio se ubicó en $17.54 pesos por dólar

Inicio / Finanzas / Mercados y tipo de cambio no se inquietan por T-MEC

El anuncio de Estados Unidos de no extender la vigencia del T-MEC hasta 2042 no provocó volatilidad en los mercados financieros, ya que los analistas consideraban previsible el inicio de revisiones anuales al acuerdo comercial.

De acuerdo con la organización México, ¿Cómo Vamos?, “el inicio de revisiones anuales era un escenario previsto por los analistas.

Por ello, variables sensibles a episodios de volatilidad y a decisiones de inversión asociadas a diferenciales de tasas, como el tipo de cambio, no registraron una reacción negativa ante el anuncio de Estados Unidos”, señaló la organización en su publicación especial “El T-MEC sigue vigente”.

Asimismo, durante la reunión virtual entre el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; y el ministro canadiense Dominic LeBlanc, no se registraron movimientos relevantes en la bolsa ni en la paridad peso-dólar.

El pasado 1 de julio, cuando se anunció que el T-MEC ahora tendría revisiones anuales cada año hasta el 2036, el tipo de cambio se ubicó en $17.54 pesos por dólar.

De cara a las revisiones anuales del tratado, México buscará reducir aranceles en sectores específicos, proteger el acceso de sus productos agropecuarios y mantener las reglas de origen vigentes.

Por su parte, Estados Unidos priorizará el fortalecimiento de su industria manufacturera y Canadá defenderá su acceso preferencial al mercado estadounidense y su sistema de gestión de la oferta en el sector lácteo.