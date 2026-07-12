Empresas de la región Noreste y NL esperan elevar contrataciones

Servicios públicos y recursos naturales reporta las expectativas de contratación más fuertes para el tercer trimestre del 2026, con 39%

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El panorama laboral para las empresas de la región Noreste del país se mantiene favorable, ya que 45% de los empleadores prevé incrementar sus contrataciones, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

La región, integrada por Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y parte de Veracruz, registró las perspectivas de contratación más sólidas a nivel nacional.

Región Noreste lidera las expectativas de contratación

De acuerdo con Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica, aunque las expectativas de contratación se han moderado a nivel nacional, algunos sectores mantienen una sólida demanda de personal.

Destacó que servicios públicos y recursos naturales reporta las expectativas de contratación más fuertes para el tercer trimestre del 2026, con 39%, mientras que el sector automotriz presentó el mayor crecimiento interanual, al aumentar 18 puntos porcentuales, reflejando una recuperación y una demanda sostenida.

Sin embargo, a nivel nacional las intenciones de contratación se ubicaron en 28%, una disminución de 13 puntos porcentuales respecto al trimestre previo, cuando fueron de 41%, y sin cambios frente al mismo periodo del año anterior.

"La disminución en las intenciones de contratación refleja el impacto de los desafíos económicos en la toma de decisiones de los empleadores. Si bien el crecimiento de las empresas motiva el aumento en la contratación y genera oportunidades de trabajo, los desafíos económicos son el factor predominante detrás de la cautela o posibles reducciones de plantilla", explicó Alesi.

Prevén creación de hasta 250 mil empleos formales

Por lo pronto, la firma estima que al cierre de 2026 se habrán generado entre 150,000 y 250,000 empleos formales en el país.

Además, recordó que durante el primer semestre del año se crearon 262,628 puestos de trabajo formales a nivel nacional, muy por encima de los 87,287 registrados en el mismo periodo de 2025, impulsados por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales.

Tan solo en junio, en el país, se generaron 61,023 empleos formales, incluidos trabajadores de plataformas.

De ese total, los empleos permanentes aportaron 73,842 plazas, mientras que el empleo temporal registró una reducción de 12,819 puestos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) analizadas por ManpowerGroup.