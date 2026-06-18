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Coahuila

Repunta contratación de ingenieros en Coahuila Sureste

Empresas de la región reactivan el reclutamiento de talento especializado tras meses de desaceleración, con alta demanda de perfiles en mecatrónica y robótica

  • 18
  • Junio
    2026

Luego de varios meses marcados por una desaceleración en la producción industrial y una menor contratación de personal especializado debido a la incertidumbre generada por los temas arancelarios entre México y Estados Unidos, las empresas de la región sureste de Coahuila comienzan a recuperar sus niveles de reclutamiento, particularmente en áreas de ingeniería.

Así lo informó Javier Galindo González, secretario de la Asociación de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) y director de Recursos Humanos de BorgWarner Ramos Arizpe, quien señaló que durante el segundo trimestre del año se observa una mejoría gradual en la demanda de talento profesional.

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“Afortunadamente durante este segundo trimestre del año estamos recuperando, de cierta manera, los niveles que se tuvieron el año pasado. No todavía al mismo ritmo, pero sí vemos una recuperación”, indicó.
Explicó que la cautela mostrada por diversas empresas durante el último trimestre de 2025 y los primeros meses de 2026 provocó una reducción en las contrataciones y una menor cobertura de vacantes derivadas de la incertidumbre en el comercio internacional y la industria manufacturera.

Sin embargo, afirmó que el panorama comenzó a cambiar en las últimas semanas y actualmente más compañías están retomando procesos de reclutamiento para cubrir posiciones que permanecían pendientes.

“Ya se están cubriendo fuentes de empleo que no se estaban cubriendo a principio de año y hoy vemos cada vez más empresas solicitando personal”, comentó.

El representante de ARHCOS señaló que esta recuperación beneficia tanto a los recién egresados como a profesionistas con experiencia que permanecían en búsqueda de una oportunidad laboral.

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Respecto a las áreas con mayor demanda, destacó que las ingenierías relacionadas con la automatización industrial continúan encabezando las necesidades de contratación de las empresas instaladas en la región.

“Mecatrónica y robótica son las especialidades que tienen un auge muy importante en este momento”, afirmó.

Añadió que también se registra una creciente demanda de perfiles vinculados a procesos de transformación de materiales y manufactura especializada, particularmente en sectores asociados a la cadena automotriz.

Galindo González consideró que las perspectivas para la segunda mitad del año son positivas, ya que las empresas muestran señales de mayor confianza y comienzan a planear nuevas incorporaciones de personal.

Como muestra de ello, informó que diversas compañías ya se encuentran registradas para participar en próximas ferias de empleo organizadas por Canacintra, con el objetivo de atraer ingenieros y técnicos especializados que permitan atender las necesidades de crecimiento de la industria regional.

Aunque persiste el reto de formar más profesionistas para cubrir la demanda futura del sector productivo, señaló que las universidades de la región continúan aportando talento que encuentra oportunidades en una de las zonas industriales más dinámicas del país. 

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