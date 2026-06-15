'Mundial FIFA 2026™ impulsará economía': 56% de empresas en NL

El Mundial no solo traerá goles y más turismo: también generará un impulso directo a la economía, consideraron empresarios del país, incluyendo de Nuevo León.

Y es que, de acuerdo con la encuesta Data Coparmex, con el arranque de la Copa del Mundo 2026, el sector empresarial ve una oportunidad histórica, ya que un 53% de las empresas considera que el Mundial mejorará el entorno económico para hacer negocios, mientras que un 55.1% prevé oportunidades directas o indirectas para sus actividades.

En las entidades sede también predominan las expectativas positivas, y para muestra es que la percepción favorable alcanza 57% en la Ciudad de México, 56.9% en Nuevo León y 53.2% en Jalisco.

Los sectores con mayor optimismo son medios masivos, donde 71% de las empresas espera beneficios, seguido por esparcimiento cultural y deportivo con 64.4%, entre otros.

Asimismo, el estudio revela que el 78.5% de las compañías de alojamiento y alimentos identifica oportunidades de negocio derivadas del torneo, así como el 62.7% de las del sector comercio al por mayor.

En Ciudad de México, 70.7% de las empresas identifica oportunidades económicas; en Nuevo León, 59.4%; y en Jalisco, 57 por ciento.

Además, las micro y pequeñas empresas son las que muestran mayores expectativas, principalmente en actividades de turismo, movilidad, comercio y entretenimiento.

Al respecto, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, afirmó que el verdadero partido que debemos ganar se juega en nuestra capacidad para convertir el Mundial 2026 en crecimiento económico, inversión y oportunidades.

“El reto será transformar el impulso generado por el torneo en una plataforma permanente de desarrollo, inversión y empleo para el país”, aseveró el líder de dicho organismo.

Aunado a ello, destacó que el Mundial representa una plataforma para atraer inversión, acelerar infraestructura, dinamizar el comercio, fortalecer cadenas productivas y promover el talento, la cultura y la capacidad empresarial del país.

“Las cifras disponibles hasta el momento muestran expectativas positivas entre el sector empresarial”, añadió el dirigente de Coparmex.

Más alojamiento, oferta de comida y transporte

Para el Mundial también destacó el aumento del hospedaje alternativo: Ciudad de México creció 233% en viviendas amuebladas en alquiler, Jalisco 119% y Nuevo León 79 por ciento.

Además, la entidad registró un crecimiento de 178.3% en food trucks; Ciudad de México, de 46.5% en transporte; y Jalisco, de 51.5% en motocicletas vinculadas con movilidad y delivery.

A ello se suma la expansión de museos, espacios culturales y actividades recreativas en las tres sedes mundialistas.

Estos indicadores reflejan que el sector privado ya invierte, adapta servicios y amplía capacidades ante la llegada de visitantes, afirmó la Coparmex.

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