Empujan mercancías y servicios ‘subida’ de precios en México

Al cierre de la primera quincena de septiembre, los precios en México siguen acelerándose.

Para muestra es que dicho indicador se ubicó en 3.74% a tasa anual, hilando cinco quincenas por debajo del umbral del 4 por ciento.

Su variación en agosto fue de 3.57% anual, pero acumuló cinco lecturas anuales dentro del objetivo de 3% del Banco de México.

El incremento registrado durante la primera quincena de este mes fue impulsado por aumentos en la inflación de mercancías alimenticias y servicios, como la vivienda.

“La inflación de mercancías se aceleró a 4.19% anual, la mayor inflación desde la segunda quincena de enero del 2024”, destacaron analistas.

Además, de forma específica, también se observa que el alza en el índice se vio impulsada por la estacionalidad del regreso a clases, con el incremento de precios en la educación, así como el aumento del pollo, carne de res, vivienda propia, alimentos cocinados, loncherías, fondas, torterías y taquerías, principalmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A su vez, refirió que el índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0.24% quincenal y de 3.71% a tasa anual.

No obstante, los analistas también destacan que preocupa que esta es la tercera quincena consecutiva que la inflación anual se acelera y este impulso proviene de sus dos principales componentes.

Por un lado, la inflación subyacente (elimina componentes más volátiles, como alimentos frescos, bienes y servicios energéticos), que se ubicó en 4.26%, la más alta desde la segunda quincena de julio.

Por otro lado, la inflación no subyacente (mide la variación de los precios de los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles) se ubicó en 2.01% anual, su tercera quincena consecutiva de aceleración y superando el umbral del 2% por primera vez desde la segunda quincena de junio.

Cabe mencionar que este incremento en la inflación ocurre en la antesala de un posible recorte en las tasas de interés por parte del Banco de México, lo cual podría darse hoy jueves.

Perspectiva sobre tasas de interés y lo que viene para la inflación

Analistas anticiparon qué es lo que podría pasar este jueves con las tasas de interés.

En el año ya se han recortado 5 veces por un total de 225 puntos base.

Entonces, con la tasa de interés nominal en 7.75% y una inflación estimada a 12 meses por los analistas del Banco de México (Banxico) de 3.66%, “se estima que la tasa de interés real ex ante se ubica en 3.95%, cerca del rango superior de la tasa neutral real de 1.8% a 3.6%, donde no se incentiva ni restringe la actividad económica”.

Para México, uno de los principales canales de transmisión de la política monetaria es el de expectativas, por lo que seguir recortando la tasa de interés podría representar un riesgo reputacional para el banco, dificultando aún más el regreso de la inflación a su nivel objetivo de 3.0 por ciento.

Por lo anterior, sería conveniente que el Banco de México haga una pausa en el ciclo de recortes en la tasa de interés.

Es probable que la Reserva Federal (Fed) realice otro recorte de 25 puntos base a su tasa de interés en lo que queda del 2025 y se espera que el Banco de México le siga el paso, por lo que la tasa de interés se espera cierre el 2025 en 7.25 por ciento.

Con esto se ubicaría en terreno neutral, como si la inflación ya no necesitara bajar más.

