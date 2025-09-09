Cerrar X
Transportes y comunicaciones ‘empujan’ creación de empleos

La generación de puestos de trabajo en lo que va del año es de 216,538, lo que representa una tasa de crecimiento del 1%

  • 09
  • Septiembre
    2025

La creación de empleos en México se mantiene en la senda positiva impulsada por el desempeño de diversos sectores económicos; sin embargo, el que marcó la diferencia durante el mes de agosto fue el de transporte y comunicaciones.

Y es que, de acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en agosto se presentó un aumento mensual de 21,750 puestos de trabajo.

“Lo anterior ya considera los 133,178 puestos de trabajo de trabajadores de plataforma al haber superado el umbral del ingreso neto mensual establecido en los lineamientos emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)”, explicó el instituto.

Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 216,538 puestos de trabajo, lo que representa una tasa de crecimiento de 1 por ciento.

Dentro de esta dinámica, los sectores económicos con el mayor incremento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 8.8%, comercio con 2.3% y el sector de electricidad con igual porcentaje. 

Por entidad federativa destacan Estado de México, Colima, Michoacán y Aguascalientes con aumentos anuales mayores a 1.5%; en el caso de Nuevo León, el alza fue de 1.2 por ciento.

Aunado a ello, se informó que al 31 de agosto de 2025, se tienen registradas ante el IMSS 23,533,731 afiliaciones asociadas a un patrón, que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Considerando solo puestos de trabajo, el registro ante el IMSS es de 22,454,917 puestos, valor máximo para un mes de agosto desde que se tenga registro, de los cuales el 87.0% son permanentes y el 13.0% son eventuales.

En los últimos doce meses, los puestos de trabajo crecieron 65,082 puestos, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 0.3 por ciento.

Al cierre de agosto de 2025, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $630.7 pesos, el segundo más alto desde que se tiene registro.


