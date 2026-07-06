Escala inflación en países de OCDE a 4.6% por alza de energía

La inflación anual en los países de la OCDE subió a 4.6% en mayo, impulsada por un aumento de 15.8% en los precios de la energía

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La inflación anual de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se aceleró a 4.6% en mayo, impulsada principalmente por el incremento en los precios de la energía.

Con ello, alcanzó su nivel más alto desde agosto de 2024, previo al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que posteriormente favoreció una caída en las cotizaciones del petróleo.

De acuerdo con datos de la OCDE, los precios de la energía aumentaron 15.8% a tasa anual, por encima del 13.2% registrado en abril.

Los mayores incrementos se observaron en Canadá, Lituania, Turquía y Estados Unidos, donde el alza superó el 20 por ciento.

En contraste, los precios de los alimentos moderaron su crecimiento al ubicarse en 3.6%, una reducción de 0.4 puntos porcentuales respecto al mes previo.

A su vez, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó dos décimas para situarse en 3.8 por ciento.

Asimismo, la inflación aumentó en 16 de los 38 países miembros de la organización, mientras que disminuyó en ocho y permaneció sin cambios en 14.

En el grupo del G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, la tasa de inflación se ubicó en 3.5%, impulsada por una inflación energética de 17%, su nivel más elevado desde noviembre de 2022.

En la zona euro, la inflación subió de 3% a 3.2% durante mayo.

No obstante, datos preliminares de Eurostat anticipan una desaceleración en junio, cuando la inflación general habría descendido a 2.8%, mientras que Alemania registró una baja en los precios y Japón se mantuvo como el país del G7 con la menor inflación, con una tasa de 1.5 por ciento.