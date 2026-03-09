Escala la guerra y mercados arrancan con fuertes pérdidas

El escalamiento del conflicto en Medio Oriente provocó fuertes pérdidas en los mercados financieros globales al inicio de la semana.

Esto debido al aumento de la aversión al riesgo y los temores sobre su impacto en la inflación y el crecimiento económico.

Por ejemplo, en la sesión asiática, continúan las presiones a la baja.

El Nikkei de Japón cayó 5.20%, el Kospi de Corea del Sur retrocedió 5.96% y el Taiex de Taiwán perdió 4.43 por ciento.

Asimismo, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1.35% y el CSI 300 de Shanghái cedió 0.97%.

Las pérdidas también se extendieron a Europa y Estados Unidos.

El STOXX 600 registró una caída del 1.48%, mientras que el DAX alemán perdió 1.70% y el CAC 40 francés retrocedió 2.20 por ciento.

En tanto, en Estados Unidos el S&P 500 mostraba un retroceso cercano al 1.09% al arranque de la jornada de este lunes.

En el mercado cambiario, el peso mexicano inició la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación del 0.02% y cotizando alrededor de $17.80 pesos por dólar.

“El peso inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación del 0.02% y cotizando alrededor de $17.80 pesos por dólar”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

No obstante, desde que inició la guerra la moneda mexicana acumula una depreciación del 3.33 por ciento.

Materias primeras energéticas registran fuertes alzas

En contraste, las materias primas energéticas registraron fuertes alzas ante el temor de interrupciones en el suministro global.

El petróleo WTI avanzó 12.81% para cotizar alrededor de $102.57 dólares por barril, acumulando siete sesiones consecutivas al alza y un incremento del 57.25% en ese periodo.

Asimismo, el gas natural en Estados Unidos subió 3.99% en la jornada y acumula un aumento del 14.62% desde que comenzó el conflicto.

Mientras que el gas natural en Europa alcanzó niveles no vistos desde enero de 2023, reflejando las presiones en el mercado energético.

