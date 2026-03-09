Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mercados_arrancan_fuertes_perdidas_384dd28368
Finanzas

Escala la guerra y mercados arrancan con fuertes pérdidas

El peso mexicano inició la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación del 0.02% y cotizando alrededor de $17.80 pesos por dólar

  • 09
  • Marzo
    2026

El escalamiento del conflicto en Medio Oriente provocó fuertes pérdidas en los mercados financieros globales al inicio de la semana.

Esto debido al aumento de la aversión al riesgo y los temores sobre su impacto en la inflación y el crecimiento económico.

Por ejemplo, en la sesión asiática, continúan las presiones a la baja.

mercados-arrancan-fuertes-perdidas.jpg

El Nikkei de Japón cayó 5.20%, el Kospi de Corea del Sur retrocedió 5.96% y el Taiex de Taiwán perdió 4.43 por ciento.

Asimismo, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1.35% y el CSI 300 de Shanghái cedió 0.97%.

Las pérdidas también se extendieron a Europa y Estados Unidos.

El STOXX 600 registró una caída del 1.48%, mientras que el DAX alemán perdió 1.70% y el CAC 40 francés retrocedió 2.20 por ciento.

En tanto, en Estados Unidos el S&P 500 mostraba un retroceso cercano al 1.09% al arranque de la jornada de este lunes.
En el mercado cambiario, el peso mexicano inició la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación del 0.02% y cotizando alrededor de $17.80 pesos por dólar.

“El peso inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación del 0.02% y cotizando alrededor de $17.80 pesos por dólar”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

mercados-arrancan-fuertes-perdidas.jpg

No obstante, desde que inició la guerra la moneda mexicana acumula una depreciación del 3.33 por ciento.

Materias primeras energéticas registran fuertes alzas

En contraste, las materias primas energéticas registraron fuertes alzas ante el temor de interrupciones en el suministro global.

El petróleo WTI avanzó 12.81% para cotizar alrededor de $102.57 dólares por barril, acumulando siete sesiones consecutivas al alza y un incremento del 57.25% en ese periodo.

mercados-arrancan-fuertes-perdidas.jpg

Asimismo, el gas natural en Estados Unidos subió 3.99% en la jornada y acumula un aumento del 14.62% desde que comenzó el conflicto.

Mientras que el gas natural en Europa alcanzó niveles no vistos desde enero de 2023, reflejando las presiones en el mercado energético.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

HDAK_Wpr_W0_AESIDD_fd23e8f101
Claudia Sheinbaum visitará Brasil tras conversar con Lula
gasolina_sheinbaum_5be1774e7e
Precio de gasolina no subirá pese a guerra en Irán: Sheinbaum
inflacion_aumenta_febrero_mexico_0e12fb2ba5
Aumenta inflación anual en México a 4.02% en febrero
publicidad

Últimas Noticias

girasoles_alazanas_8f25d18556
Alistan girasoles para recibir visitantes en ejido San Antonio
EH_UNA_FOTO_2026_03_10_T100745_430_6a2b93e760
Dr. Dre entra a la lista de multimillonarios de Forbes
reunion_de_las_americas_sheinbaum_f62018e383
No ocupamos invitación a Cumbre Escudo de las Américas: Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×