Escala México en el top de atracción de inversión

México sigue escalando posiciones como uno de los destinos principales a nivel global para la atracción de inversión y hoy ya se ubica en la posición 19, escalando desde el sitio 25 registrado el año pasado.

De acuerdo con lo publicado en el Índice de Confianza de IED 2026 publicado por la consultora Kearney, con ello, el país deja abajo a economías como Tailandia, Malasia e India, que se colocaron en las posiciones 20, 21 y 22 del ranking.

Dicho ejercicio, que recaba las opiniones de ejecutivos y líderes empresariales, mantuvo a Estados Unidos y Canadá en el primero y segundo lugar, respectivamente, tanto el año pasado como el actual.

En tanto que Japón subió del cuarto puesto al tercero, mientras que China pasó del sexto al cuarto sitio en el listado.

Cabe recordar que México había quedado fuera de este índice por cinco años consecutivos y en 2024 regresó al ubicarse en el lugar 21 y destacando entre los mercados emergentes de mejor desempeño.

Entre los motivos que provocaron que México escalara tantas posiciones de un año a otro se encuentra el hecho de que nuestro país forma parte de una gran plataforma regional junto a Estados Unidos y Canadá, los países mejor calificados en este listado, explicó Gerardo Rocha, socio director de Kearney México.

Pese al entorno internacional, la encuesta anual de Kearney también muestra una mayor confianza global, dado que 88% de los empresarios consultados respondió que planean incrementar su IED en los próximos seis años, seis puntos porcentuales por encima del nivel del año pasado.

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