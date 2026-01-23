Buscará Tesla vender robot humanoide ‘Optimus’ a finales de 2027

Tesla comercializará sus robots humanoides Optimus de aquí a fines de 2027, dijo este jueves en Davos, el CEO de la empresa, Elon Musk.

En su intervención dijo que el futuro de la compañía cada vez dependerá más de las maquinas humanoides.

“De aquí a fin del año próximo, pienso que venderemos robots humanoides al público”, afirmó en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial, que se celebra esta semana.

El multimillonario tuvo en Davos una participación sobria, hablando de espacio, paneles solares e inteligencia artificial, pero no de política.

Mencionó que llegar a suministrar un millón de robots humanoides Optimus es una de las condiciones que Elon Musk debe cumplir si quiere beneficiarse del enorme plan de remuneración a diez años validado en noviembre por los accionistas de Tesla.

Tesla muestra ya el objetivo de instalar este año líneas de producción con miras a una comercialización de Optimus.

El también dueño de SpaceX aseguró que los robots humanoides Optimus ya están realizando “tareas simples” en sus fábricas y anticipó que podrán ejecutar labores más complejas este 2026.

CONÓCELO A DETALLE

El robot humanoide de Tesla, conocido oficialmente como Optimus (o Tesla Bot), es un autómata bípedo diseñado para realizar tareas "repetitivas" en entornos humanos. Estos son sus aspectos más destacados:

FUNCIONES Y CAPACIDADES

Tareas Domésticas e Industriales: El modelo más reciente, Optimus Gen 2, puede realizar labores como aspirar, cocinar, regar plantas y mover objetos pesados.

Habilidades Motoras: Posee manos altamente articuladas con sensores táctiles capaces de manipular objetos frágiles como huevos. Además, puede caminar, subir escaleras y bailar manteniendo el equilibrio dinámico.

Autonomía e IA: Funciona con una red neuronal similar a la tecnología Full Self-Driving de los vehículos Tesla, lo que le permite procesar comandos de voz y aprender mediante la observación de humanos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones: Mide aproximadamente 1.72 metros de altura y pesa alrededor de 57 kg.

Hardware: Está equipado con 40 motores electromecánicos y una batería integrada que le proporciona autonomía para jornadas laborales.

Movimiento: La versión Gen 2 es un 30% más rápida y 10 kg más ligera que la versión inicial.

DISPONIBILIDAD

Lanzamiento: Tesla prevé que la producción a mayor escala comience este 2026, tras haber iniciado pruebas internas en sus propias fábricas durante 2025.

Precio estimado y comercialización: Elon Musk ha proyectado un costo de entre US$20,000 y US$30,000 (aproximadamente de $400,000 a $600,000 pesos mexicanos).

Comentarios