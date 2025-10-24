Cerrar X
Estiman derrama de hasta $4,000 mdp por Gran Premio de México

La Fórmula 1 llegará a la Ciudad de México con más de 88,134 personas de origen extranjero, según precisaron autoridades federales

El Gran Premio de México de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana dejará un gasto por servicios turísticos superior a los 4,000 millones de pesos con una ocupación hotelera de más de 314,000 turistas.

Por medio de un comunicado, la Secretaria de Turismo estimó que la derrama económica por servicios turísticos, como hospedaje, alimentación, transporte y entretenimiento, superará la cifra sin considerar los ingresos derivados del impacto mediático.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, este evento es considerado como un modelo para consolidar a México como un referente en el mundo.

“Es un claro ejemplo de cómo el turismo deportivo impulsa la economía del país y proyecta la imagen de México en el mundo para consolidar al país como un destino líder en la organización de eventos internacionales de primer nivel” declaró el titular.

Explicó que durante la semana, la Zona Metropolitana del Valle de México registrará un incremento del 1.7% con respecto a 2024. Precisó que del total estimado de turistas, el 72% serán mexicanos y el resto corresponderán a extranjeros.

En cuanto a demanda de hospedaje, mencionó que se prevé alcanzar un promedio general del 71.6 % durante toda la semana del evento, con un máximo del 88.5 % los días en que se desarrolla la competencia.


