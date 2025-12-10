Podcast
Finanzas

NL ‘anota’ fuerte; estiman una derrama de $14,000 mdp

La Concanaco estimó que México recibirá una derrama económica de $65,000 millones de pesos, de la cual 22% corresponderá a Nuevo León

  • 10
  • Diciembre
    2025

Nuevo León será uno de los grandes ganadores del Mundial 2026.

De acuerdo con estimaciones presentadas por la Concanaco, México recibirá una derrama económica de $65,000 millones de pesos, de la cual 22% corresponderá a Nuevo León, es decir, alrededor de $14,000 millones de pesos durante el torneo.

La proyección se basa en el gasto que realizarán cerca de 5.5 millones de visitantes que llegarán al país por la Copa del Mundo, que tendrá 13 partidos distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En el caso de la capital neoleonesa, la derrama se concentrará en sectores como hotelería, restaurantes, agencias de viaje, comercios locales, prestadores de servicios turísticos y negocios familiares, que se anticipa tendrán una de sus mejores temporadas en décadas. De acuerdo con la Confederación, Monterrey captaría aproximadamente $14,118 millones de pesos solo por actividad turística, además de formar parte de la generación de más de 12,000 empleos temporales que se abrirán en las tres sedes mundialistas.

WhatsApp Image 2025-12-10 at 12.14.22 AM.jpeg

‘Un Mundial muy mexicano’

El presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, destacó que el Mundial representa una oportunidad económica comparable con “un gran programa social”, pero financiado por el turismo y el comercio formal.

“La diferencia está en cómo se organiza: o se queda en unos cuantos, o se convierte en oportunidades, empleo y mejores ingresos para millones de familias”, indicó. Además, señaló que su objetivo es que la derrama beneficie a negocios locales y familiares, fortaleciendo la economía y apoyando causas sociales.

WhatsApp Image 2025-12-10 at 12.14.19 AM.jpeg

Para coordinar este esfuerzo, Concanaco anunció la creación de la Mesa Nacional Un Mundial Muy Mexicano, que integrará a cámaras de comercio, servicios y turismo de las tres sedes. Desde ahí se operará un plan nacional basado en tres plataformas:

  • Viernes Muy Mexicano, que tendrá versiones especiales relacionadas con servicios, restaurantes, artículos deportivos y experiencias turísticas.
  • La Gran Escapada, enfocada en promover el turismo interno con descuentos en transporte, hospedaje y viajes durante la Copa del Mundo.
  • La ANEF G32 ofrecerá asesoría y buenas prácticas para que la informalidad no afecte los beneficios del Mundial, y promoverá iniciativas sociales como “Balones para todos” para fomentar el futbol juvenil.

