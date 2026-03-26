Estiman derrama económica de $300,000 millones por Semana Santa

La Semana Santa de 2026 se perfila como un motor clave para la economía nacional, por lo que se espera que esta temporada genere una derrama económica superior a los $300,000 millones de pesos, impulsada principalmente por el turismo religioso.

Este flujo económico confirma el peso de las tradiciones como detonantes de consumo y actividad productiva en todo el país.

En este contexto, el turismo religioso impulsa la movilidad de millones de personas hacia destinos con alto valor espiritual y cultural, generando beneficios directos en sectores como hospedaje, alimentos, transporte y comercio.

Tan solo el segmento de turismo religioso aporta alrededor de $25,000 millones de pesos anuales, consolidándose como uno de los pilares del sector.

Alrededor de 40 millones de personas participan cada año en expresiones como peregrinaciones, viacrucis, procesiones, visitas a santuarios y representaciones de la Pasión de Cristo.

Estas actividades activan cadenas de valor y fortalecen especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en distintas regiones.

Basílica de Guadalupe como principal punto de turismo religioso

Lugares emblemáticos como la Basílica de Guadalupe reciben alrededor de 20 millones de personas anualmente, consolidándose como uno de los principales puntos de concentración de turismo religioso en el país.

Asimismo, el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, subrayó que “el turismo religioso es una expresión profunda de la identidad de México, pero también una actividad con enorme capacidad para generar bienestar económico en las comunidades”, destacando que cada peregrinación representa consumo local y generación de empleos.

Además, añadió que “impulsar el turismo religioso con visión estratégica significa respaldar a quienes producen, venden, hospedan, transportan y ofrecen servicios”, lo que convierte a este segmento en un factor clave para la inclusión económica y el desarrollo regional.

Las proyecciones para 2026 consolidan a este segmento como uno de los más relevantes dentro del sector servicios, no solo por su impacto económico, sino por su capacidad de distribuir beneficios en comunidades a lo largo del país.

Con ello, la Semana Santa se reafirma como uno de los periodos de mayor dinamismo financiero y social en México.

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