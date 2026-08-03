Buen semestre para remesas: crecen 3.1% pese a políticas de EUA

En el primer semestre de 2026 se realizaron 75.9 millones de operaciones, una baja anual de 1.8%, pero el envío promedio aumentó 5%, al ubicarse en $405 dólares

Pese al endurecimiento de la política migratoria y de supervisión financiera impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las remesas enviadas a México mantuvieron un desempeño positivo durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), entre enero y junio ingresaron $30,759 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 3.1 por ciento.

El resultado se registró mientras el gobierno estadounidense avanza en nuevas medidas para reforzar la vigilancia sobre las transferencias internacionales, incluyendo una mayor revisión de operaciones de bajo monto y la posibilidad de que las instituciones financieras soliciten información adicional a usuarios considerados de riesgo, acciones que especialistas advierten podrían complicar los envíos de dinero de algunos migrantes.

Aun así, el flujo de remesas se sostuvo gracias al incremento en el monto promedio de los envíos.

Banxico informó que durante el semestre se realizaron 75.9 millones de operaciones, una baja anual de 1.8%, pero el envío promedio aumentó 5%, al ubicarse en $405 dólares.

Tan solo en junio, México captó $5,472 millones de dólares por concepto de remesas, un aumento anual de 4.2%, mientras que el monto promedio alcanzó $422 dólares, el nivel más alto para un mes desde que Banxico inició el registro de esta información en 1995.

Del total de recursos recibidos en el semestre, 99.2% ingresó mediante transferencias electrónicas, consolidando a las remesas como una de las principales fuentes de divisas para el país y un soporte económico para millones de hogares mexicanos, en un entorno de mayor presión regulatoria para los trabajadores migrantes en Estados Unidos.