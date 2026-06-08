EUA suspende exportación de ganado a México por gusano barrenador

El Gobierno de Estados Unidos suspendió de manera inmediata las exportaciones de ganado y otras especies animales hacia México tras detectar casos de gusano barrenador en territorio estadounidense.

La decisión fue anunciada este lunes por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS), como una medida preventiva para contener la propagación de esta plaga que representa una amenaza para la sanidad pecuaria de América del Norte.

Según las autoridades, los embarques permanecerán detenidos hasta que existan nuevas directrices sanitarias por parte del Gobierno mexicano.

¿Qué especies quedan afectadas por la suspensión?

La restricción incluye el envío de ganado bovino destinado al sacrificio y la reproducción, así como otras especies entre las que se encuentran equinos, ovinos, caprinos, rumiantes silvestres, perros, cerdos reproductores, hurones y aves ornamentales y comerciales.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses han confirmado únicamente cuatro casos de gusano barrenador, todos detectados en el estado de Texas.

Esta plaga es considerada una de las principales amenazas para el sector ganadero debido a que sus larvas infestan heridas abiertas en los animales, provocando lesiones graves e incluso la muerte si no reciben tratamiento oportuno.

Refuerzan estrategia para contener la plaga

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, aseguró que el gobierno federal ha intensificado las acciones para frenar el avance del gusano barrenador mediante la ampliación de la producción y liberación de moscas estériles.

La funcionaria destacó la importancia de la planta ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, donde se espera que la producción de moscas estériles inicie durante este mes como parte de la estrategia binacional de control sanitario.

"Estamos expandiendo rápidamente la producción y capacidad de dispersión de moscas estériles para contener al gusano barrenador al sur de la frontera y ganar tiempo para prepararnos", señaló Rollins.

Además, explicó que Estados Unidos mantiene operativa una instalación de dispersión en el sur de Texas y ha destinado decenas de millones de dólares para la modernización de la planta en territorio mexicano.

Buscan proteger la sanidad pecuaria regional

Las autoridades estadounidenses también informaron que continúan ampliando la dispersión de moscas estériles a lo largo de la frontera con México y recordaron que en febrero realizaron la primera liberación terrestre del insecto mediante vehículos especializados.

Con estas acciones, Washington busca evitar que el gusano barrenador se expanda hacia otras regiones y proteger la producción ganadera de ambos países mientras se mantienen las restricciones al comercio de animales vivos.

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