Se informó que su implementación rondará entre el 10% y 12.5% y se aplicarán con base en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio

Inicio / Finanzas / EUA oficializa aranceles a 60 países; T-MEC ‘salva’ a México

Estados Unidos oficializó aranceles a 60 países por no “combatir el trabajo forzoso” en sus cadenas de suministro.

Se informó que su implementación arrancó hoy viernes y corresponde a gravámenes de entre 10% y 12.5% y se aplicarán con base en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Jamieson Greer, representante comercial de EUA, afirmó que dicha decisión busca combatir las violaciones a los derechos humanos de las naciones sancionadas.

“El presidente Trump reconoce que décadas de llamados morales no han logrado erradicar el trabajo forzado de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos mantiene una prohibición sobre estas importaciones desde hace casi un siglo y es momento de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, señaló el funcionario.

Entre los países a los que Estados Unidos aplicará dichos gravámenes, además de México, se encuentran Canadá, Argentina, India, Ecuador, Pakistán, El Salvador, la Unión Europea, Sri Lanka, Reino Unido y Camboya.

A la lista se suman economías como Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Perú, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Australia, Trinidad y Tobago, Guatemala, Indonesia, entre otras.

Cabe mencionar que los nuevos aranceles entraron en vigor hoy viernes a las 00:01 horas, tiempo de Nueva York, de acuerdo con un alto funcionario de la administración que solicitó el anonimato.

¿Qué respondió Economía ante la medida?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró que el arancel de 10% no afecta a cerca de 85% de los productos que México exporta a Estados Unidos y que cumplen con las reglas del T-MEC, por lo que quedan con arancel cero.

“No afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora. Ese 10% es el mismo nivel que teníamos de aranceles”, explicó.

Los combustibles, alimentos y fertilizantes estarán exentos de los nuevos aranceles, al igual que productos como automóviles, metales y medicamentos, que están sujetos a gravámenes separados y específicos por sector.

Anuncian próxima ronda para septiembre

Las delegaciones comerciales de México y Estados Unidos, encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y por el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, respectivamente, se reunieron en la Ciudad de México en lo que representó la tercera ronda de conversaciones bilaterales dentro de la revisión del T-MEC.

México y Estados Unidos cerraron este jueves la tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre la revisión del T-MEC sin alcanzar acuerdos concretos, aunque ambos gobiernos reportaron avances en temas como acero, aluminio, sus derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia.

Ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de septiembre.

¿Cómo quedaron?

Países con arancel del 10%: México**, Canadá**, Reino Unido, Argentina, India, Unión Europea (bloque conjunto), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, Bangladesh, Camboya, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago.

Quedan exentos al cumplir con las reglas del T-MEC.