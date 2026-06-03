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Finanzas

Exentarán productos mexicanos del T-MEC de nuevos aranceles

Esto se debe de una investigación sobre una falta de la aplicación efectiva de medidas económicas por parte de 60 países, incluida la Unión Europea y Canadá

  • 03
  • Junio
    2026

La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer este miércoles que los productos mexicanos que estén dentro del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) estarán exentos de nuevos aranceles.

De acuerdo con el comunicado, la dependencia económica mencionó esta medida económica luego de que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) investigara una presunta falta de una aplicación efectiva de medidas por parte de 60 países, incluida la Unión Europea y Canadá, para impedir la importación de bienes.

"Después de haber realizado consultas con USTR el día de hoy, la Secretaría de Economía ha confirmado que las mercancías que cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estarían exentas de la posible aplicación del arancel propuesto para 60 países en el marco de una investigación realizada bajo el amparo de la Sección 301".

Ante esto, USTR propuso un incremento del 10% a importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales. Para las economías restantes, se propusieron aranceles adicionales del 12.5%.

Investigación busca sustituir los aranceles impuestos previamente

Dicha investigación se basa en la Sección 301 de USTR, la cual vincula una estrategia para sustituir los aranceles impuestos en medidas previas como IEEPA y la Sección 122.

Ante ello, la Secretaría de Economía reveló que alrededor de 85% del volumen de nuestras exportaciones cumple con las reglas del tratado comercial, por lo que no afectarían a los bienes relacionados con el automóvil, acero y aluminio.

Mencionó que la dependencia económica sostendrá conversaciones formales con USTR en los próximos 45 días para exponer la información sobre el compromiso y acciones de México contra el trabajo forzado.

 

 

 

 


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