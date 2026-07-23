Wall Street cierra en rojo tras dispararse precio del petróleo

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a 4.7 %, su nivel más alto desde enero de 2025

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Wall Street cerró este jueves en rojo debido a que uno de sus principales indicadores cayó tras dispararse el precio del petróleo por la intensificación de tensiones en Medio Oriente.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.97% hasta 51,711 unidades

: baja 0.97% hasta 51,711 unidades S&P 500 : baja 1.21% hasta 7,408 unidades

: baja 1.21% hasta 7,408 unidades Nasdaq: baja 2.15% hasta 25,137 unidades

Inversionistas mantuvieron la atención en las tensiones en Medio Oriente, luego de que los bombardeos en Yemen incrementaran el riesgo de que el conflicto se extienda al estrecho de Bab al Mandeb, una ruta clave para el comercio marítimo.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a 4.7 %, su nivel más alto desde enero de 2025.

En el sector tecnológico, Alphabet cayó 7% después de elevar su previsión de inversión en infraestructura para inteligencia artificial, mientras que Meta retrocedió 3.4%, Microsoft perdió 2%, Amazon bajó 4.6% y Tesla se desplomó 14.5% tras decepcionar con sus resultados trimestrales.

Así cerró el resto de la bolsa

En otros mercados, el precio del oro ronda los $4,148 dólares por onza, mientras que la plata se cotiza alrededor de $59.50 dólares por onza.