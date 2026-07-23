Ante encarecimiento de vivienda, 1 de cada 5 prefieren rentar

La proptech MoradaUno, responsable del estudio, destacó que la adopción de herramientas tecnológicas busca brindar mayor certeza a propietarios e inquilinos

El encarecimiento de la vivienda en Nuevo León está llevando a más familias a optar por el arrendamiento.

Se estima que 1 de cada cinco hogares en la entidad renta una vivienda, en un contexto donde el estado registra uno de los mayores incrementos en el precio de las casas a nivel nacional, de acuerdo con un estudio presentado en Monterrey.

Con base en datos del Inegi, el análisis señala que en 2024 había 327,866 hogares bajo el esquema de arrendamiento, equivalentes al 18% del total, lo que representó un crecimiento cercano al 9% respecto a 2020.

Además, casi el 40% de las viviendas en renta tienen mensualidades iguales o superiores a $15,000 pesos, un segmento que representa alrededor de $1,900 millones de pesos en comisiones para asesores inmobiliarios.

Nearshoring impulsa la demanda de vivienda

El estudio atribuye el crecimiento del mercado de renta, entre otros factores, al auge industrial y al nearshoring, que han incrementado la demanda de vivienda en Monterrey y su zona metropolitana, impulsando la necesidad de profesionalizar este segmento del mercado inmobiliario.

La proptech MoradaUno, responsable del estudio, destacó que la adopción de herramientas tecnológicas busca brindar mayor certeza a propietarios e inquilinos.

"Con estos encuentros tratamos de compartir la visión de la empresa sobre las tendencias que están marcando al mercado, la creciente profesionalización del sector y los desafíos que enfrentan los propietarios, asesores e inversionistas en uno de los mercados de renta más dinámicos del país como es Nuevo León", afirmó Santiago Morales, CEO de MoradaUno.

Nuevo León, segundo estado más caro por metro cuadrado

El panorama coincide con lo publicado previamente por El Horizonte, con base en el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI), que ubicó a Nuevo León con un incremento anual de 5.7% en el precio de la vivienda durante mayo de 2026, por encima del promedio nacional de 4.2 por ciento.

Además, el estado se colocó como el segundo más caro del país por valor del metro cuadrado, solo detrás de la Ciudad de México, donde el precio promedio alcanzó los $58,382 pesos por metro cuadrado.

Batallan asesores para cerrar operaciones de renta

Una encuesta elaborada por MoradaUno entre asesores inmobiliarios de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro reveló que 84% reportó haber enfrentado problemas para cerrar una renta en sus últimas cinco operaciones.

Asimismo, siete de cada 10 indicaron haber tenido dificultades por rentas no pagadas o inquilinos en incumplimiento, por lo que la firma consideró necesario impulsar la digitalización y profesionalización del mercado de arrendamiento para brindar mayor certeza tanto a propietarios como a inquilinos.