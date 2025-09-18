Exhorta Secretaría de Economía a sumarse a evaluación del T-MEC

El gobierno de México anunció el inicio de consultas públicas de cara a la revisión del T-MEC en 2026 y pidió a todos los interesados en sumarse a este proceso enviando sus propuestas dentro de los próximos 60 días naturales.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se informó que ciudadanos, empresas, instituciones y sectores interesados podrán enviar sus comentarios y propuestas vía electrónica o física, evaluando el funcionamiento del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a cinco años de su entrada en vigor.

“A fin de garantizar la participación de todos los sectores interesados, resulta necesario realizar un proceso de consulta pública que permita recabar información, comentarios y recomendaciones para la evaluación del funcionamiento del T-MEC en el marco de su revisión conjunta”, se lee en el aviso.

Los documentos deberán dirigirse a la Dirección General comisionada para América del Norte en la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Subsecretaría de Comercio Exterior.

El anuncio coincide con la notificación del gobierno de Estados Unidos, que también inició este miércoles su propio proceso de consultas.

Cabe mencionar que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sustituyó al TLCAN en julio de 2020, después de un proceso de negociación iniciado en 2018.

Su vigencia es de 16 años, pero contempla revisiones cada seis años para evaluar su desempeño.

La próxima revisión está programada para julio de 2026, en cumplimiento del artículo 34.7 del acuerdo, que establece que la Comisión de Libre Comercio debe reunirse para valorar avances y decidir si el tratado se mantiene sin cambios, se ajusta o se extiende por otros 16 años.

Lo que dice el Diario Oficial de la Federación

El aviso firmado por Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Secretario de Economía, establece lo siguiente:

Convocatoria

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, invita a las partes interesadas a presentar información, comentarios y recomendaciones respecto al funcionamiento del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá como parte del proceso de consultas que conduce la Secretaría de Economía en preparación para la revisión conjunta prevista en el artículo 34.7 del Tratado.

Plazo

El plazo para presentar información, comentarios o recomendaciones será de 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación.

Métodos de envío

Correo electrónico: consultas.tmec@economia.gob.mx

Sitio web: http://www.buzontmec.economia.gob.mx

Recepción física: Oficialía de Partes de la Secretaría de Economía, Calle Pachuca 189, Col. Condesa, CDMX.

Objetivo: garantizar la participación de todos los sectores interesados y contar con un diagnóstico sólido para la revisión conjunta con Estados Unidos y Canadá en 2026.