Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_22_at_4_31_23_PM_0925f04051
Finanzas

Ante bloqueos carreteros, IP lanza recomendaciones preventivas

A las empresas se les exhorta a verificar el estatus de carreteras y rutas logísticas antes de realizar traslados y activar protocolos internos

  • 22
  • Febrero
    2026

Ante la serie de bloqueos registrados en varios puntos del país, el sector privado lanzó una serie de recomendaciones preventivas, con las que se busca dar certidumbre al comercio y al turismo.

Y es que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que, derivado de reportes oficiales sobre bloqueos carreteros y hechos de violencia en distintos puntos de Jalisco tras un operativo federal, así como reportes preliminares en Michoacán y otras entidades con conectividad regional, este domingo se activó un esquema de monitoreo y coordinación territorial con las cámaras de comercio y autoridades de seguridad para emitir recomendaciones preventivas.

De manera adicional, se han recibido reportes en verificación en Nayarit, Tamaulipas, Oaxaca y en la región del Bajío, particularmente en León, Irapuato y Silao, por lo que el organismo mantiene comunicación permanente con las cámaras de comercio locales y autoridades estatales para dar seguimiento puntual a la situación. 

A detalle, dijo que en la zona se cuenta con la presencia de más de 80 Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, que mantienen comunicación activa y permanente para el intercambio de información y la atención oportuna a empresas y negocios familiares.

“Se sostiene comunicación institucional con las Secretarías de Seguridad Pública estatales y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, encabezada por el secretario Omar García Harfuch, con el objetivo de facilitar información verificada al sector empresarial y a la ciudadanía, evitando la difusión de versiones no confirmadas”, afirmó.

“Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la continuidad ordenada de la actividad económica. Actuamos con responsabilidad institucional y en coordinación permanente con autoridades y cámaras de comercio en territorio. Hacemos un llamado a la prudencia y a atender exclusivamente información oficial”, señaló Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 4.32.30 PM.jpeg

Además, informó que la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF G32) se mantiene en seguimiento territorial con las cámaras de comercio de la región para acompañar a empresas y negocios familiares, reforzar los canales de comunicación y contribuir a la difusión de información oficial que permita la toma de decisiones con responsabilidad.

“Se continuará informando conforme se actualicen los reportes oficiales, privilegiando en todo momento la seguridad de la población y la estabilidad del comercio, los servicios y el turismo”, señaló.

La Concanaco-Servytur es un organismo que representa a 5.2 millones de empresas y negocios familiares en más de 1,857 municipios del país.

Por su parte, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste indicó que, aunque confían en que la situación se tranquilice, estarán monitoreando el impacto en el movimiento de mercancías.

“Seguiremos monitoreando y evaluando posibles afectaciones al comercio”, dijo a El Horizonte Andrés Franco, director del organismo.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 4.31.23 PM.jpeg

Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) expresó su profunda preocupación por los hechos violentos registrados recientemente en diversas carreteras de varios estados del país, los cuales han generado condiciones de riesgo para quienes transitan y laboran en dichas vías.

Ante este contexto, hizo un llamado a los operadores del Autotransporte de carga a priorizar su integridad física.

“Estamos recomendando resguardarse en zonas seguras o retornar a sus patios de operación hasta que la situación se normalice y existan condiciones adecuadas para la circulación”, señaló.

El organismo dijo que reconoce que los operativos implementados por el gobierno federal reflejan acciones para combatir a la delincuencia organizada; sin embargo,

Considera indispensable que prevalezca el estado de derecho en las vías de comunicación, así como que se garanticen condiciones reales de seguridad para el tránsito y la operación del sector.

“Es importante destacar que las carreteras constituyen el eje operativo del autotransporte de carga, una actividad estratégica para garantizar el abasto continuo de alimentos, medicamentos, combustibles, insumos industriales y bienes esenciales en todo el territorio nacional".

"Cualquier interrupción prolongada impacta de manera directa tanto en la economía como en la vida diaria de millones de personas”, aseveró.

Llamado del sector privado

Recomendaciones a la población:

  •  No acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados.
  • Permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales.
  • Atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales.
  • Reportar emergencias al 911.
  • En zonas turísticas, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso.

Recomendaciones al sector empresarial:

  • Verificar el estatus de carreteras y rutas logísticas antes de realizar traslados.
  • Activar protocolos internos de continuidad operativa y ajustes preventivos.
  • Mantener comunicación con su cámara local para canalizar incidencias y recibir información verificada.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_32_ffaa3289ab
Economía impulsa estrategia transversal contra comercio ilícito
Whats_App_Image_2026_02_08_at_11_39_22_PM_7fef0c84cf
‘Pinta mejor’ el 2026 para la inversión en México
Pirotecnia_deja_incendios_y_personas_lesionadas_en_Ano_Nuevo_2026_b4ee6422a4
Pirotecnia deja incendios y personas lesionadas en Año Nuevo 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_23_at_7_05_43_PM_d4d6f3f3be
Piden no autorizar construcciones en zonas sujetas a protección
inter_trump_96400d352a
Víctimas de Epstein irán al discurso de Trump en el Capitolio
Whats_App_Image_2026_02_23_at_6_36_02_PM_f2e12e1b7c
Presentan primera alineación empresarial para el Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
publicidad
×