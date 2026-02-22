Ante bloqueos carreteros, IP lanza recomendaciones preventivas

Ante la serie de bloqueos registrados en varios puntos del país, el sector privado lanzó una serie de recomendaciones preventivas, con las que se busca dar certidumbre al comercio y al turismo.

Y es que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que, derivado de reportes oficiales sobre bloqueos carreteros y hechos de violencia en distintos puntos de Jalisco tras un operativo federal, así como reportes preliminares en Michoacán y otras entidades con conectividad regional, este domingo se activó un esquema de monitoreo y coordinación territorial con las cámaras de comercio y autoridades de seguridad para emitir recomendaciones preventivas.

De manera adicional, se han recibido reportes en verificación en Nayarit, Tamaulipas, Oaxaca y en la región del Bajío, particularmente en León, Irapuato y Silao, por lo que el organismo mantiene comunicación permanente con las cámaras de comercio locales y autoridades estatales para dar seguimiento puntual a la situación.

A detalle, dijo que en la zona se cuenta con la presencia de más de 80 Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, que mantienen comunicación activa y permanente para el intercambio de información y la atención oportuna a empresas y negocios familiares.

“Se sostiene comunicación institucional con las Secretarías de Seguridad Pública estatales y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, encabezada por el secretario Omar García Harfuch, con el objetivo de facilitar información verificada al sector empresarial y a la ciudadanía, evitando la difusión de versiones no confirmadas”, afirmó.

“Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la continuidad ordenada de la actividad económica. Actuamos con responsabilidad institucional y en coordinación permanente con autoridades y cámaras de comercio en territorio. Hacemos un llamado a la prudencia y a atender exclusivamente información oficial”, señaló Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

Además, informó que la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF G32) se mantiene en seguimiento territorial con las cámaras de comercio de la región para acompañar a empresas y negocios familiares, reforzar los canales de comunicación y contribuir a la difusión de información oficial que permita la toma de decisiones con responsabilidad.

“Se continuará informando conforme se actualicen los reportes oficiales, privilegiando en todo momento la seguridad de la población y la estabilidad del comercio, los servicios y el turismo”, señaló.

La Concanaco-Servytur es un organismo que representa a 5.2 millones de empresas y negocios familiares en más de 1,857 municipios del país.

Por su parte, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste indicó que, aunque confían en que la situación se tranquilice, estarán monitoreando el impacto en el movimiento de mercancías.

“Seguiremos monitoreando y evaluando posibles afectaciones al comercio”, dijo a El Horizonte Andrés Franco, director del organismo.

Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) expresó su profunda preocupación por los hechos violentos registrados recientemente en diversas carreteras de varios estados del país, los cuales han generado condiciones de riesgo para quienes transitan y laboran en dichas vías.

Ante este contexto, hizo un llamado a los operadores del Autotransporte de carga a priorizar su integridad física.

“Estamos recomendando resguardarse en zonas seguras o retornar a sus patios de operación hasta que la situación se normalice y existan condiciones adecuadas para la circulación”, señaló.

El organismo dijo que reconoce que los operativos implementados por el gobierno federal reflejan acciones para combatir a la delincuencia organizada; sin embargo,

Considera indispensable que prevalezca el estado de derecho en las vías de comunicación, así como que se garanticen condiciones reales de seguridad para el tránsito y la operación del sector.

“Es importante destacar que las carreteras constituyen el eje operativo del autotransporte de carga, una actividad estratégica para garantizar el abasto continuo de alimentos, medicamentos, combustibles, insumos industriales y bienes esenciales en todo el territorio nacional".

"Cualquier interrupción prolongada impacta de manera directa tanto en la economía como en la vida diaria de millones de personas”, aseveró.

Llamado del sector privado

Recomendaciones a la población:

No acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados.

Permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales.

Atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales.

Reportar emergencias al 911.

En zonas turísticas, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso.

Recomendaciones al sector empresarial:

Verificar el estatus de carreteras y rutas logísticas antes de realizar traslados.

Activar protocolos internos de continuidad operativa y ajustes preventivos.

Mantener comunicación con su cámara local para canalizar incidencias y recibir información verificada.

