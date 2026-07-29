El presidente del organismo, Kevin Warsh, afirmó a principios de este mes que no tenía 'ninguna tolerancia' con una alta inflación

Inicio / Finanzas / Fed decide por unanimidad mantener tasas de interés sin cambios

Responsables de la Reserva Federal (Fed) decidieron este miércoles mantener las tasas de interés entre el 3.5% y 3.75% pese a las presiones del presidente Donald Trump de reducirlas.

Esta decisión se aprobó por unanimidad, a pesar de que la inflación se situó por debajo de los 3.75% pronosticado. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) afirmó que garantizará la estabilidad de los precios, debido a que la creación del mercado laboral continúa con fuerza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar este lunes a la Reserva Federal para que reduzca los tipos, al considerar que otros países mantienen tasas inferiores y que Estados Unidos debería situarse entre las naciones con los intereses más bajos del mundo.

Previamente, se estimó el mantener sin cambios su tasa de interés de referencia. Los integrantes del comité del banco central que fija las tasas quizá no se muestren tan reacios a actuar cuando vuelvan a reunirse el 15 y 16 de septiembre.

La inflación se mantuvo por encima del objetivo del 2% de la Fed durante más de cinco años.

En su mensaje hacia el Congreso, el nuevo presidente del organismo, Kevin Warsh, afirmó a principios de este mes que no tenía “ninguna tolerancia” con una alta inflación. Warsh preside esta semana su segunda reunión de política monetaria.

Departamento de Comercio revelará resultados de índices esta semana

Los responsables de la política monetaria también podrían querer ver más datos económicos, por lo que el Departamento de Comercio dará el primer vistazo al crecimiento económico de abril a junio y publicará el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE).

La escalada de violencia en Irán añade incertidumbre a la toma de decisiones de la Fed, pero varios responsables de política de la Fed sostuvieron que el organismo tendrá que subir las tasas para devolver la inflación al objetivo del 2%.

Esto provocó que los valores en Wall Street abrieran la jornada de este miércoles con números rojos.

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