Fed mantiene tasa de interés sin cambios por guerra en Irán

La Reserva Federal (FED) mantuvo este miércoles las tasas de interés sin cambios como consecuencia del conflicto en Medio Oriente.

Funcionarios de la Reserva Federal prevén que la guerra con Irán empeorará la inflación este año, pero aún así esperan recortar su tasa clave una vez en 2026.

Los responsables de política monetaria mantuvieron sin cambios las tasas de interés a corto plazo el miércoles por segunda reunión consecutiva, en torno al 3.6%.

Por medio de un comunicado, el banco central señaló que las “implicaciones de los acontecimientos en Medio Oriente para la economía de Estados Unidos son inciertas”.

Ante esto, los funcionarios parecen esperar que el alza del precio de la gasolina derivada de la guerra con Irán tenga un efecto en gran medida temporal sobre la inflación y la economía. También prevén que el desempleo se mantenga sin cambios para finales de este año, una perspectiva más optimista que la de la mayoría de los economistas externos.

Se considera que los precios subyacentes son una mejor medida de la inflación a más largo plazo.

Los precios al consumidor subirán con fuerza en los próximos meses, debido al alza de los precios de la gasolina, pero esos aumentos podrían revertirse para finales de año, en particular si el conflicto termina pronto.

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