Federación advierte a Nissan de 'perder mercado nacional'

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Nissan perdería el mercado nacional si mueve su producción de México a otro país por los aranceles que planea imponer el Gobierno de Estados Unidos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la mandataria indicó que los autos que fabrica Nissan en nuestro país son para el mercado nacional, no para la exportación.

"No hombre, Nissan tiene una planta grandísima en Aguascalientes, en campaña fui a esa planta. La mayoría de producción de esa planta es para el mercado nacional”, externó.

No creo que, imagínense perderían el mercado nacional, pues cómo. Son empresas de capital no mexicano, aunque tienen su nombre como Nissan México, pero sus vehículos son principalmente para el mercado nacional, no para la exportación y además el arancel es para todo el mundo”, puntualizó.

El fabricante automovilístico japonés Nissan dijo en la previa que contempla trasladar su producción en México a otro lugar si entran en vigor los aranceles del 25 por ciento que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió imponer al país.

Nissan exporta unas 320 mil unidades de vehículos al año desde México hasta Estados Unidos.

“Si se imponen aranceles altos, tendremos que estar listos y quizá podemos trasladar la producción de estos modelos a otro lugar. Si esa fuera la decisión, pensaríamos en cómo hacerlo una realidad mientras monitorizamos la situación”, dijo hoy el presidente y CEO de la firma nipona, Makoto Uchida, durante una rueda de prensa.

“Exportamos un gran volumen a los EE.UU., así que, si hay aranceles altos, tendrá graves implicaciones en nuestro negocio”, aseguró el empresario japonés durante la comparecencia ante preguntas de los medios.

El presidente Trump anunció la imposición a partir de febrero de aranceles del 25 % a las importaciones de México, un gravamen que ha suspendido durante un mes tras llegar a un acuerdo con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y mientras continúan las negociaciones.

