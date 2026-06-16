Asume Hervé Renard como DT de Túnez para Mundial FIFA 2026™

Apenas un día después de la derrota 5-1 frente a Suecia en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Federación Tunecina de Futbol anunció la contratación del francés Hervé Renard como nuevo director técnico del combinado nacional.

La decisión llega tras la salida del marroquí Sabri Lamouchi, quien había asumido el cargo en enero de este año y no logró revertir la crisis deportiva de los llamados Leones de Cartago.

La goleada sufrida ante Suecia terminó por acelerar la decisión de los directivos tunecinos, quienes optaron por un relevo inmediato para intentar rescatar las aspiraciones del equipo en el torneo.

De acuerdo con la federación, Renard asumirá funciones de manera inmediata bajo condiciones económicas similares a las que tenía Lamouchi.

Además, ambas partes acordaron abrir negociaciones después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para analizar una posible continuidad a largo plazo, dependiendo de los resultados obtenidos.

Cabe señalar que la derrota ante Suecia no fue el único golpe para Lamouchi. Antes del arranque mundialista, Túnez también cayó 5-0 frente a Bélgica en un amistoso de preparación, resultados que terminaron por desgastar la confianza en el proyecto.

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Un especialista en selecciones africanas

A sus 57 años, Hervé Renard llega con una amplia trayectoria internacional y un profundo conocimiento del futbol africano.

El técnico francés ha dirigido previamente a las selecciones de Zambia, Angola, Costa de Marfil, Marruecos y Arabia Saudita, además de pasar por clubes como USM Alger, Sochaux y Lille. También estuvo al frente de la selección femenina de Francia entre 2023 y 2024.

Curiosamente, esta no es la primera vez que Renard sucede a Lamouchi en un banquillo. En 2014 tomó las riendas de Costa de Marfil después de la salida del entrenador marroquí.

Experiencia mundialista

La aventura con Túnez marcará la tercera participación de Renard en una Copa Mundial de la FIFA™ como seleccionador.

En Rusia 2018 dirigió a Marruecos, selección que quedó eliminada en fase de grupos tras enfrentar a Irán, Portugal y España.

Cuatro años más tarde protagonizó una de las mayores sorpresas de Qatar 2022 al vencer con Arabia Saudita a Argentina, equipo que posteriormente se coronó campeón del mundo.

Debutará ante Japón en Monterrey

El estreno del nuevo entrenador será prácticamente inmediato. Renard dirigirá su primer partido con Túnez el próximo sábado ante Japón en Monterrey, un encuentro clave para mantener vivas las opciones de clasificación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Posteriormente, los tunecinos cerrarán la fase de grupos frente a Países Bajos en Kansas City.

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