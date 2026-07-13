Prevén “boom” en financiamiento en autos eléctricos en 2026

Expertos estiman un crecimiento de 35% en el financiamiento de autos verdes durante 2026, impulsado por la mayor adopción de vehículos electrificados

El crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica en México perfila al 2026 como un año de fuerte expansión para el financiamiento de vehículos eléctricos e híbridos, impulsado por una mayor oferta de modelos, el avance de la infraestructura de carga y una demanda cada vez más sólida por este tipo de unidades.

Prevén crecimiento del financiamiento para autos eléctricos e híbridos

De acuerdo con expertos, el financiamiento para este tipo de vehículos podría crecer hasta un 35% durante 2026, impulsado por el avance de la electromovilidad y una mayor participación de la banca en este mercado.

La proyección responde al crecimiento sostenido del mercado de la electromovilidad en México. De acuerdo con la Electro Movilidad Asociación (EMA), las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables crecieron 262% entre 2022 y el primer trimestre de 2026. Tan sólo en ese periodo, la EMA reportó la comercialización de más de 25,000 unidades.

Este dinamismo también se refleja en el mercado nacional, donde entre enero y abril de 2026 se comercializaron alrededor de 78,700 vehículos con algún tipo de electrificación, equivalentes al 12.74% de las ventas de vehículos ligeros en el país.

En este contexto, Santander México prevé fortalecer su participación en este segmento mediante alianzas con fabricantes y distribuidores, condiciones diferenciadas para la movilidad verde y procesos de originación digital.

"El 2026 podría consolidarse como un año histórico en el financiamiento de autos híbridos y eléctricos, siendo un punto de inflexión en el impulso de la movilidad más sostenible. En Santander México vemos una oportunidad clara para dar a los consumidores el financiamiento clave con condiciones preferenciales para consolidar esta tendencia a favor de una transición energética en autos", señaló Alejandro Vázquez, director ejecutivo de Automotriz en Santander México.

Mayor oferta de modelos impulsa la adopción de vehículos eléctricos

Por su parte, Eugenio Grandio, presidente de la EMA, afirmó que la electrificación del parque vehicular mexicano entra en una etapa de consolidación gracias a una mayor oferta de modelos, más infraestructura de recarga, consumidores mejor informados y una mayor participación de la banca.

El directivo destacó que actualmente existen más de 170 modelos eléctricos disponibles, más de 60 híbridos conectables, una infraestructura de carga que crece 26% anual y ahorros de hasta 55,000 pesos al año para los usuarios, factores que

Santander México estima que actualmente el 50% de las unidades sostenibles que se financian en el país lo hacen mediante un crédito bancario, por lo que considera que aún existe un amplio potencial de crecimiento.

Además, la institución destacó que el siguiente reto será ampliar la penetración del financiamiento verde fuera de los principales centros urbanos, donde la demanda de vehículos electrificados comienza a fortalecerse conforme avanza la infraestructura de carga.

Con esta estrategia, Santander México busca reforzar su compromiso con la innovación financiera, la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones que respondan a las nuevas necesidades de movilidad de sus clientes.