Alcanza 74% financiamiento para venta de autos

El crédito sigue concentrándose en plazos de 60 meses, aunque en lujo y deportivos predominan esquemas más cortos de 24 y 36 meses, respectivamente

El financiamiento se consolida como la principal vía para la compra de autos nuevos en el país, al alcanzar 74.2% de participación en las colocaciones al menudeo al cierre del mes de mayo de 2026, por encima del umbral considerado ideal de 70% para el mercado mexicano.

De acuerdo con el reporte Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros, elaborado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en colaboración con JATO y Urban Science, 27 entidades federativas ya se ubican en niveles iguales o superiores al 70% de participación del crédito, mientras 15 permanecen por debajo del promedio nacional.

El ranking estatal es encabezado por Sonora con 86%, seguido de Tamaulipas con 85.1% y San Luis Potosí con 82.2 por ciento.

En contraste, los niveles más bajos se registran en Oaxaca con 65.3%, Tlaxcala con 62.7% y Guerrero con 58.8 por ciento.

El reporte también advierte que, al incluir compras de flotillas, principalmente adquiridas de contado, el índice nacional se reduce a 61.5%, lo que modifica el panorama estatal, dejando solo 10 entidades por encima del 70 por ciento.

Por segmentos, los usos múltiples y las pick-ups fueron los únicos con incrementos en la participación del financiamiento, mientras que el segmento de lujo registró la mayor caída con -6.9 puntos porcentuales.

Asimismo, el crédito sigue concentrándose en plazos de 60 meses, aunque en lujo y deportivos predominan esquemas más cortos de 24 y 36 meses, respectivamente.