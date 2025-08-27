Ford llama a revisión 354,097 vehículos en EUA por defecto

Ford ha anunciado una nueva llamada a revisión que afecta a 354,097 vehículos en Estados Unidos debido a un defecto en el panel de instrumentos que provoca que la pantalla se quede en blanco, impidiendo al conductor visualizar información crítica como el velocímetro o alertas, según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Este fallo, que aumenta el riesgo de accidentes, afecta principalmente a las camionetas F-150 (2025), F-250, F-350, F-450 y F-550 de los años 2025-2026, siendo el modelo F-150 el más impactado con 278,376 unidades.

La NHTSA ha indicado que los concesionarios de Ford deberán actualizar el software de los vehículos de forma gratuita antes de su entrega.

En caso de incumplimiento, podrían enfrentar multas de hasta 27,168 dólares por vehículo.

Para los automóviles ya entregados, Ford se encargará de repararlos en el domicilio del propietario o recogerlos para su arreglo y posterior devolución.

Este año, Ford ha liderado el número de llamadas a revisión en Estados Unidos, con cerca de 100, superando el récord de 88 establecido en los primeros seis meses de 2024 y los 77 de General Motors en 2014.

Estas revisiones han afectado a unos 2 millones de vehículos.

Aunque el costo de esta última llamada no ha sido detallado, Ford enfrenta gastos significativos, tras reportar en 2024 pagos de 5,831 millones de dólares por revisiones y garantías, provisiones de 6,294 millones y un posible riesgo adicional de hasta 1,800 millones.

Un ejemplo reciente es la revisión de 694,217 unidades de los modelos Bronco Sport y Escape, que costó a la compañía 570 millones de dólares en el segundo trimestre.

Ford continúa trabajando para resolver estos problemas y garantizar la seguridad de sus clientes, mientras enfrenta una de las mayores olas de revisiones en su historia.

