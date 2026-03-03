Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_03_T143923_201_fd81b1b89d
Finanzas

Profeco llama a revisión más de mil autos Ford por fallos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió este martes un llamado a revisión para 1,120 vehículos de la Ford Motor Company debido a diversas fallas

  • 03
  • Marzo
    2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió este martes un llamado a revisión para 1,120 vehículos de la Ford Motor Company debido a diversas fallas que podrían representar riesgos para los conductores.

De acuerdo con el organismo, los modelos involucrados son Explorer 2020-2022, Bronco Sport 2021-2023, Edge 2021, Transit 2022 y Transit 2023.

Riesgos detectados por modelo

En el caso de la Explorer, se identificaron 285 unidades con la posibilidad de que se fracture un tornillo de montaje del eje trasero durante la aceleración.

Según Profeco, si el tornillo se rompe, la flecha de mando o las semiflechas podrían desconectarse, lo que provocaría pérdida de potencia de avance y del par de torsión necesario para mantener el vehículo en estacionamiento.

Por otra parte, 781 unidades del modelo Bronco Sport presentan riesgo de que el inyector de combustible de alta presión se agriete, lo que podría generar un evento térmico debajo del cofre.

Otros modelos con observaciones

En 14 vehículos Edge 2021 se detectó la posibilidad de que la cámara trasera muestre una imagen distorsionada o un fondo en blanco, lo que reduciría la visibilidad del conductor.

Asimismo, 40 unidades de los modelos Transit 2022 y 2023 podrían presentar fallas en los controles del sistema desempañante, lo que también disminuiría la visibilidad en ciertas condiciones de manejo.

La Profeco informó que Ford inspeccionará las unidades afectadas y realizará las actualizaciones o reparaciones necesarias sin costo para los propietarios.

La campaña de revisión permanecerá vigente de manera indefinida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_04_T100040_858_f0c3e398b6
Crece 4.4% venta de vehículos nacionales al arranque de 2026
nl_mercedes_3c5504cfc0
Admite Mercedes-Benz retraso en suministro de autopartes
nl_inversion_117_millones_c7fa46d2e7
Supera NL US$117,000 millones de dólares de inversión extranjera
publicidad

Últimas Noticias

5_AY_2_E3_PQ_2_JG_4_RLKQLLIM_3_FB_6_TU_3c250bd033
Economía informal suma 16.4 millones de empleos
turquia_otran_ataque_iran_1d43aff239
OTAN derriba misil balístico iraní rumbo a Turquía
AP_26063498712523_86326884a3
Aryna Sabalenka anuncia su compromiso con Georgios Frangulis
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×