Profeco llama a revisión más de mil autos Ford por fallos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió este martes un llamado a revisión para 1,120 vehículos de la Ford Motor Company debido a diversas fallas que podrían representar riesgos para los conductores.

De acuerdo con el organismo, los modelos involucrados son Explorer 2020-2022, Bronco Sport 2021-2023, Edge 2021, Transit 2022 y Transit 2023.

Profeco difunde llamado a revisión de Ford Motor Company para mil 120 vehículos de los modelos Explorer (2020–2022), Bronco Sport (2021–2023), Edge 2021 y Transit 2022–2023.



La alerta contempla posibles fallas mecánicas o electrónicas que podrían afectar desempeño o visibilidad,… pic.twitter.com/KDiVx6dbvp — Profeco (@Profeco) March 3, 2026

Riesgos detectados por modelo

En el caso de la Explorer, se identificaron 285 unidades con la posibilidad de que se fracture un tornillo de montaje del eje trasero durante la aceleración.

Según Profeco, si el tornillo se rompe, la flecha de mando o las semiflechas podrían desconectarse, lo que provocaría pérdida de potencia de avance y del par de torsión necesario para mantener el vehículo en estacionamiento.

Por otra parte, 781 unidades del modelo Bronco Sport presentan riesgo de que el inyector de combustible de alta presión se agriete, lo que podría generar un evento térmico debajo del cofre.

Otros modelos con observaciones

En 14 vehículos Edge 2021 se detectó la posibilidad de que la cámara trasera muestre una imagen distorsionada o un fondo en blanco, lo que reduciría la visibilidad del conductor.

Asimismo, 40 unidades de los modelos Transit 2022 y 2023 podrían presentar fallas en los controles del sistema desempañante, lo que también disminuiría la visibilidad en ciertas condiciones de manejo.

La Profeco informó que Ford inspeccionará las unidades afectadas y realizará las actualizaciones o reparaciones necesarias sin costo para los propietarios.

La campaña de revisión permanecerá vigente de manera indefinida.

Comentarios