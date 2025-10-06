Fraudes telefónicos internacionales afectan a empresas en México

Los fraudes telefónicos internacionales que se han registrado en las últimas semanas ya escalaron al sector empresarial, principalmente en ramos como el comercio, de servicios y turismo del país, alertó la Concanaco-Servytur.

A detalle, dijo que lo que se ha detectado es que ciberdelincuentes utilizan números con prefijos del Reino Unido, Estados Unidos o Canadá para engañar a personas y negocios, buscando obtener información sensible o recursos económicos.

En específico, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) indicó que hay dos modalidades que han sido identificadas.

La primera es “Fraude Wangiri” y, en ella, los delincuentes hacen una llamada corta, cuelgan de inmediato y buscan que la persona devuelva la llamada. Al hacerlo, se conecta con líneas de alto costo que generan cargos indebidos.

La segunda es “Ofertas falsas de empleo”, y en donde los delincuentes llaman diciendo: “Hemos recibido tu CV y nos interesas”. Posteriormente, solicitan un número de WhatsApp para continuar el supuesto proceso de contratación.

“Estos mecanismos han sido identificados como una estafa para obtener información personal o financiera. Nuestro llamado al sector y a la ciudadanía, a las empresas y negocios familiares, es no atender llamadas de números internacionales desconocidos, reforzar protocolos de seguridad digital y alertar a su personal”, explicó el organismo.

A los consumidores y trabajadores exhortó a verificar siempre la autenticidad de ofertas laborales y no compartir información sensible por teléfono o mensajería instantánea.

A la sociedad en general pidió denunciar cualquier intento de fraude a la Policía Cibernética o a la línea de emergencias 911.

“Las empresas familiares y los comercios que día a día generan empleo y bienestar en México no pueden estar expuestos a prácticas fraudulentas que ponen en riesgo tanto la economía como la confianza digital. Desde la confederación trabajamos junto con las autoridades para impulsar medidas de prevención y fortalecer la seguridad de los negocios”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco-Servytur.

Modalidades identificadas

Fraude Wangiri: Los delincuentes hacen una llamada corta, cuelgan de inmediato y buscan que la persona devuelva la llamada. Al hacerlo, se conecta con líneas de alto costo que generan cargos indebidos.

Ofertas falsas de empleo: Los delincuentes llaman diciendo: “Hemos recibido tu CV y nos interesas”. Posteriormente, solicitan un número de WhatsApp para continuar el supuesto proceso de contratación.

Cifras de cuidado

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en México se registran cada año más de 5 millones de intentos de extorsión telefónica, siendo uno de los delitos más comunes a nivel nacional.

Estas cifras reflejan la urgencia de redoblar esfuerzos de prevención y colaboración entre autoridades, ciudadanía y sector empresarial.

La Concanaco-Servytur refrendó su compromiso con la seguridad de las personas, negocios y empresas familiares, y continuará trabajando de manera coordinada para proteger a quienes impulsan la economía del país.

