Arranca el registro de celulares; deberán vincular CURP o INE

A partir de este 9 de enero, los usuarios de líneas de teléfonos celulares deben vincular su CURP, INE o pasaporte con su teléfono celular o la línea será suspendida.

Por disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, a partir de este viernes inicia el registro y todos los usuarios tienen como límite hasta el 30 de junio del 2026 para hacerlo, con el fin de quitarle el anonimato a las líneas telefónicas.

David Taboada, presidente en el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, un organismo de sociedad civil, afirmó que se trata de medidas que implementa el gobierno de México para combatir la extorsión y tener en el radar todos los números telefónicos.

“El propósito de esta medida es quitar el anonimato de las líneas telefónicas, entonces cada línea telefónica ahora va a tener un responsable que puede ser una persona física, un individuo, o puede ser una empresa”, dijo el experto.

Puntualizó que el que cada número de teléfono tenga cómo ser identificado ayudará a disminuir las extorsiones y fraudes que se realizan a través de las llamadas y mensajes.

Pues, si alguna línea de teléfono no es registrada, así no podrá recibir llamadas ni mensajes de texto y tampoco podrá hacerlos.

“Una vez que se termine el plazo, tu línea se suspende, solamente vas a poder hacer llamadas a teléfonos de emergencia, a tu propio proveedor de telefonía celular, pero no vas a poder hacer ninguna llamada a ningún otro lugar”, agregó el especialista.

Como persona física, se podrán registrar hasta 10 líneas telefónicas a tu nombre, mientras que las empresas no tienen límite de registros; sin embargo, sí deberán entregar los datos de quién es el que usa ese teléfono durante ese tiempo.

Para vincular tus datos con tu teléfono, es indispensable acudir a un centro de atención a clientes de tu proveedor de teléfono, ya sea con el INE, CURP o pasaporte, para que se complete el trámite.

