Nuevo León

Alertan sobre páginas falsas que ofrecen descuentos en refrendo

Control Vehicular emitió una alerta para evitar ser víctima de fraudes a través de páginas web y redes sociales falsas que suplantan la identidad del organismo

  • 19
  • Enero
    2026

El Instituto de Control Vehicular emitió una alerta a la ciudadanía de Nuevo León para evitar ser víctima de fraudes a través de páginas web y redes sociales falsas que suplantan la identidad del organismo.

La advertencia surge tras la detección de publicaciones provenientes de una página apócrifa en Facebook, en la que se promueve un supuesto descuento significativo en el pago del refrendo vehicular.

Al dar clic en dichas publicaciones, los usuarios reciben mensajes privados con instrucciones para ingresar a un sitio web falso, donde se concreta la estafa.

Ante esta situación, el ICV exhortó a la población a no poner en riesgo su dinero ni su información personal o bancaria, y a verificar que cualquier trámite o pago se realice únicamente en sitios oficiales, los cuales pueden identificarse fácilmente por la terminación “.gob.mx” en la dirección electrónica.

Asimismo, el Instituto detalló que otra forma de confirmar que se trata de la página oficial es la presencia del apartado de Términos y Condiciones, ubicado del lado izquierdo del sitio, así como la casilla de verificación “No soy un robot”, elementos que no aparecen en los portales falsos.

El ICV informó que las publicaciones y páginas apócrifas ya fueron reportadas y denunciadas ante las autoridades competentes, como parte de las acciones para combatir este tipo de fraudes.

Finalmente, el Instituto recordó que los únicos medios autorizados para contacto, orientación y realización de trámites son el teléfono 070, el sitio web oficial [www.icvnl.gob.mx](http://www.icvnl.gob.mx/), y sus redes sociales oficiales: ICV-NL en Facebook y @icvnlen X e Instagram.


