Se registran más casos de empresas que sufren suplantación

Delincuentes usan datos personales de terceros como nombre, fotos y tarjetas, sin autorización para obtener beneficios económicos o cometer fraudes

  • 22
  • Abril
    2026

La suplantación de identidad se ha vuelto una práctica común que enfrentan instituciones financieras en México, y para muestra es que tan solo durante marzo se registraron al menos 10 casos de compañías que fueron víctimas de este delito. 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se trata de compañías debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES). 

La suplantación de identidad es un delito en México donde delincuentes usan datos personales de terceros (nombre, fotos, INE, tarjetas) sin autorización para obtener beneficios económicos o cometer fraudes. 

“Han informado/notificado a esta autoridad la suplantación de su identidad (razón/denominación social), presuntamente realizada por personas físicas o empresas”, indicó en un comunicado. 

Refirió que quienes cometen estos actos buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales). 

“Durante el mes de marzo de 2026 esta comisión recibió 10 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos”, refirió. 

La lista de las empresas afectadas publicadas por la Condusef incluye a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R, Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V, Capifia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R, Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R y Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Credilikeme. 

En el listado también enumeró a las compañías Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entre otras entidades financieras.

¿Qué prácticas cometen?

Los delincuentes utilizan el nombre de instituciones reales para contactar a las víctimas a través de redes sociales (WhatsApp, Facebook) o llamadas.

  • Créditos falsos: Ofrecen préstamos rápidos, sin requisitos y con bajos intereses. 
  • Cobro de comisiones: Solicitan depósitos previos por concepto de gestión, seguros o apertura.

¿Qué hacer para protegerte?

La Condusef recomienda seguir estos pasos antes de realizar cualquier trámite financiero: 

  1. Verifica la identidad: Consulta el SIPRES para confirmar que la institución esté debidamente registrada y autorizada.
  2. No des anticipos: Las financieras reales nunca piden dinero por adelantado para otorgar un crédito.
  3. Canales oficiales: No entregues documentos ni realices transferencias a través de WhatsApp o Facebook; acude a sitios web con terminación .gob.mx o sucursales físicas verificadas.

Notas Relacionadas

Camara_de_diputados_cc28d33bbf
Diputados avalan ley general de feminicidio en México
EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T094950_130_7d0440eb7a
¡De gira! Karol G anuncia su ambicioso 'Tropitour' mundial
EH_UNA_FOTO_2026_04_20_T165834_268_8aa85f650a
Bunbury regresa a México con gira 'Nuevas Mutaciones Tour 2026'
inter_john_phelan_secretario_de_marina_eua_95cd236248
Destituyen a jefe de la Marina de EUA en medio de crisis interna
karely_2_f0ce7ec802
Ofrece Karely Ruiz apoyo a albergue de perros y gatos
inter_kristi_noem_bolso_44bf88d259
Condenan a tres años al hombre que robó el bolso de Kristi Noem
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
